Tecnologia elétrica está em alta no Salão de Frankfurt 2013

O Salão de Frankfurt 2013, evento destinado aos carrões, esportivos e concept-cars, foi aberto nesta terça pela fabricante alemã BMW. Usando toda a estrutura do pavilhão 11 do Messe Frankfurt, a BMW desvendou mais uma vez outros detalhes das tecnologias para motores elétricos. Desta vez, trouxe tambem a max scooter C-Evolution, primeiro modelo elétrico para produção. Este modelo, segundo a própria fabricante, irá impulsionar novos caminhos para a mobilidade urbana.

Em tempos de crise e de sérias discursões sobre o meio ambiente, nada como o C-Evolution, um scooter que promete resultados surpreedentes nas grandes cidades da Europa. Chega a 120 km/h de velocidade máxima (limitada eletronicamente) e garante também potência de 47 cavalos em seu motor. Além disso, sua autonomia é de cerca de 100 km e a carga leva 4 horas para ser completa recarregando em tomada de 220 V. O BMW C-Evolution consegue acelerar como uma moto de 600 cilindradas ou mais. Segundo a BMW, o veículo faz de 0 a 50 km/h em 2,7 segundo e de 0 a 100 km/h em 6,2 segundos.

Com a abertura oficial agendada para esta quinta-feira, com a preseça da chanceler alemã Angela Merkel, o Salão de Frankfurt - conhecido aqui como Internationale Automobil-Aussstellung (IAA) - prossegue até o dia 22 deste mês. Entre um pavilhão e outro no Messe Frankfurt, é possível pegar uma carona em veííulos elétricos disponíveis para test drive. São inúmeros modelos em um total de 11 fabricantes, entre os quais a própria BMW, Mercedes-Benz, Citroën, Hyundai, Maserati, Opel, Renault, Tesla Motors, Volvo, entre outros.

Veja alguns modelos que chegam ao mercado europeu na nossa galeria de fotos. O jornalista viajou a convite da Mercedes-Benz do Brasil

