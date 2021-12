Suzuki revela conceito IV-4

A Suzuki levou para o Salão de Frankfurt o conceito IV-4, modelo que dá acesso para a marca ao segmento de SUVs compactos (ou, como a mesma prefere chamar, SUV compactos pessoais). Assim, deve se posicionar entre o Jimny e o Grand Vitara.

Desenvolvido para ser robusto com uma pegada esportiva, a ideia do automóvel é de ser facilmente personalizado. Por isso, o nome: 'I' significa 'individualidade', o 'V' é para 'veículo' e o '4' remete à tração 4x4. Para isso, o utilitário oferecerá peças externas, cores, texturas e outros itens de customização de acordo com o gosto do cliente, atraindo principalmente o público mais jovem.

O automóvel final deverá ser produzido na fábrica da marca na Hungria, na mesma plataforma do SX4S-Cross, chegando ao mercado apenas em 2015.

O protótipo tem linhas retas e longas, com faróis que prolongam a grade até a lateral. O comprimento total é de 4,215 metros, com entre-eixos de 2,50 metros. Os pneus são do tipo 235/55, em rodas de aro 20 polegadas.

A versão de produção terá tração integral e, segundo a Suzuki, baixas emissões de CO2.

Suzuki IV-4 será fabricado na Hungria em 2015 (Foto: Divulgação)

