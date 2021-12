Salão revela lançamentos mundiais

O lançamento de supermáquinas, como o Porsche 918 Spyder e a Ferrari 458 Italia Speciale, a apresentação de novos modelos de carros elétricos e híbridos, estandes lotados e muita gente. Foi este o clima, nesta terça-feira, 10, no primeiro dia do Salão do Automóvel de Frankfurt - o mais importante evento da indústria automobilística mundial.

A feira reúne na cidade alemã todas as montadoras do mundo - algumas ainda desconhecidas do consumidor brasileiro - e atrai cerca de 10 mil jornalistas.

O primeiro grande momento da feira automotiva, nesta terça, ocorreu no estande Porsche - uma das marcas do grupo Volkswagen. No início da manhã, a montadora apresentou o 918 Spyder. Em fibra de carbono, o super-esportivo conta com um motor 4.6 V8 a gasolina, um módulo híbrido na traseira e um motor elétrico entre as rodas dianteiras. Acelera de 0 a 100 km/h em incríveis 2,8 segundos. Preço: mais de R$ 2,1 milhões.

A Volkswagen também trouxe novidades: o Golf elétrico (e-Golf) e e Up! elétrico (e-Up!) - este último com autonomia de até 160 quilômetros. A empresa apresentou ainda o Golf Sportsvan.

O CEO da VW, o engenheiro alemão Martin Winterkorn, disse que objetivo da companhia é alcançar a liderança no mercado de carros elétricos até 2018. "Podemos chegar a 40 modelos elétricos nos próximos anos", afirmou.

Outra atração da feira automotiva são os chamados veículos-conceito - modelos futuristas, que apontam as tendências do setor e que nem sempre chegam às concessionárias.

A francesa Citroën chamou atenção com o Cactus, equipado com o novo motor "hibrid air". Já a Opel - braço alemão da GM - trouxe o Monza Concept , revivendo o nome do sedã que fez sucesso no Brasil nas décadas de 80 e 90.

Os dois primeiros dias do Salão são reservados à imprensa. Os europeus são maioria, mas os asiáticos também estão em bom número na Alemanha. A delegação brasileira tem cerca de 100 profissionais.

A feira será aberta para o público amanhã. Ao todo, são 11 estandes. Para se ter uma ideia da grandeza do Salão o espaço reservado a VW, por exemplo, ocupa área equivalente a um campo oficial de futebol e reúne, além da própria VW e da Porsche, outras marcas do grupo, como Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Seat e a Skoda.

É preciso disposição para percorrer cada local. Esteiras rolantes e carros da organização do evento ajudam no deslocamento, mas o bom mesmo é ir a pé.

O jornalista viajou a Frankfurt a convite da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea)

