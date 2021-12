Salão de Frankfurt revela novidades da indústria

A 65ª edição do Salão de Frankfurt - conhecido aqui como Internationale Automobil-Aussstellung (IAA) - abre as portas hoje e amanhã (10 e 11) para a imprensa especializada mundial. Palco dos principais lançamentos da indústria automotiva, a feira alemã prossegue até o dia 22 deste mês com o foco mais exclusivo para o mercado interno europeu, sem se descuidar de fincar suas bases nos "produtos mais ecológicos", como os carros elétricos, que crescem em volume de vendas em vários países pelo mundo afora.

Não é à toa que a gama de veículos elétricos disponíveis para test drive cresceu para o IAA 2013. Aqui, o visitante terá a oportunidade de andar em pelo menos 70 modelos de um total de 11 fabricantes, entre os quais Mercedes-Benz, Citroën, Hyundai, Maserati, Opel, Renault, Tesla Motors, Volvo, entre outros.

O IAA 2013 quer "desligar" de vez a luz vermelha acendida por alguns países europeus (Espanha, Itália e Grécia), garantindo assim a estabilização das vendas de veículos. Na próxima quinta-feira, a chanceler alemã Angela Merkel reforça sua presença na abertura oficial do evento, após ter participado do encontro de líderes do G20, em São Petesrburgo (Rússia).

Sem mercado, a tendência dos fabricantes de veículos é a de apostar em novos nichos, principalmente nos países com maior volume de vendas. Assim, o Brasil se beneficia e antecipa a vinda de alguns veículos, como o utilitário GLA (Mercedes-Benz) - que será lançado no mercado europeu e pode, futuramente, até ganhar produção na futura fábrica no Brasil.

O crossover GLA é produzido sobre a base dos novos Classe A, Classe B e CLA (Foto: Roberto Nunes | Ag. A TARDE)

Ontem à noite (9), a Mercedes-Benz promoveu o Media Night, evento que antecipou os principais destaques que estarão no salão. O presidente da marca no Brasil, Phillipp Schiemer, adiantou que a fábrica nacional foi confirmada pela matriz alemã para a partir de 2015 e poderá ser instalada em São Paulo ou Santa Catarina, com previsão de produção inicial de 30 mil unidades/ano.

Entre os modelos com produção local, Schiemer diz que são prováveis o sedã Classe C e o utilitário GLA, que terá apresentação mundial hoje em Frankfurt. Ainda não foram divulgados os investimentos para a futura fábrica da Mercedes-Benz no Brasil.

