Mercedes GLA é a grande estrela do Salão de Frankfurt

Depois dos holofotes em cima dos centenas de modelos, chegou a hora de indicar a grande estrela do Salão de Frankfurt 2013. E sem piscar, as luzes focam o novíssimo crossover GLA, da Mercedes-Benz. Estreando mundialmente na 65º edição do Salão de Frankfurt, o IAA, o utilitário GLA chega brevemente ao mercado europeu e tem previsão de ser importado para o Brasil a partir de 2014.



Com o anúncio da fábrica da Mercedes-Benz no Brasil, é um dos sérios concorrentes a ganhar produção local a partir de 2015. Por enquanto, o GLA fica no ponto mais importante do estande da marca alemã na feira em Frankfurt, que se estende até o dia 22.

Para chegar com toda a força ao mercado europeu, a Mercedes-Benz revelou o novo crossover GLA, um utiliário esportivo compacto de linhas marcantes, tecnologia embarcada e força e potência para garantir as aventuras em locais mais inóspitos de trilhas off-road com todo o charme e conforto de um autêntico representante dos modelos premium no mundo.

O novo alemão GLA já tem lançamento de mercado para novembro na Europa e vai brigar com BMW X1 (2.0, de 150 cv), Audi Q3 (2.0, de 170 cv) e Land Rover Evoque (2.4 de 240 cv), com valores sugeridos de R$ 116 mil, R$ 145 mil e R$ 155 mil, respectivamente.

Na base de usar as melhores soluções já aprovadas em carros Mercedes-Benz (GLK, ML, ML, GL e G), o crossover GLA surge com acabamento de alto padrão e equipamentos para garantir o conforto, maior comodidade e segurança. Foi construído com uma estrutura de carroceria mais rígida e será ofertado, inicialmente, com a opção dos motores a gasolina 1.6 e 2.0, de 156 cavalos no GLA 200 e 211 cavalos no GLA 250.

Para garantir a performance, a fabricante já instalou sistema turbo e injeção direta no motor, que é auxiliado pelo câmbio automatizado de sete marchas e embreagem dupla, com sistema start/stop auxiliando na economia de combustível. Surpreendentemente, o GLA já traz opcionalmente o sistema de tração integral permanente 4MATIC de última geração, com distribuição de torque totalmente variável, ofertado em modelos de nichos mais caros.

Seu apelo visual é bem forte com teto mais baixo e conjunto frontal que exibe dianteira robusta com a estrela ao centro, capô com fortes vincos, grade com dupla lâmina, faróis e luzes de uso diurno em LEDs. Vem ainda com para-choques mais proeminentes e grades com padrão diamante à frente das aberturas de entrada de ar.

Nos quesitos espaço e segurança, a Mercedes-Benz mantém uma distância entre as partes, sem complicar em nenhum momento a situação de pessoas com altura até 1.80 metro. Com bancos dobrados, o volume sobe dos iniciais 421 para 836 litros no porta-malas. Justo para quem deseja um utilitário esportivo compacto.

O interior do GLA destaca-se pelo excelente nível do acabamento e elementos dispostos para facilitar a vida do motorista e demais passageiros. Tem um grande display posicionado de forma proeminente com a face em preto-piano e o contorno é em prata escurecido. O volante de três raios com 12 teclas funcionais e acabamentos em cromo é equipamento de série. Assim, fica mais fácil entrar e sair de trilhas das mais complicadas.

No Brasil, a previsão é a de chegar somente no segundo semestre de 2014.

Mercedes-Benz GLA esteou mundialmente no Salão de Frankfurt (Foto: Divulgação)

*O jornalista viajou a convite da Mercedes-Benz do Brasil

