Kia renova visual com linhas mais ousadas no Soul

O Salão de Frankfurt 2013 se notabilizou pelos carros com propulsores de melhor eficiência energética. Na última década, o tema meio ambiente tem sido a mola mestra da indústria automotiva mundial. Com as maiores exigências em relaçao aos índices de emissões de CO2 na atmosfera, todas as fabricantes estão buscando soluções nas tecnologias mais avançadas.

Por outro lado, é praticamente impossível não se preocupar com o presente. Assim, os carros de mercado surgem totalmente renovados para garantir sua presença nos mercados mais concorridos do planeta. Na semana passada, por exemplo, a Kia destacou dois modelos: o conceito Niro e o crossover Soul.

Comercializado em vários mercados pelo mundo afora - inclusive no Brasil -, o sul-coreano Soul ganhou ares mais modernos para fincar suas rodas na Europa. A Kia não se descuidou nas novas linhas da carroceria do Soul. O carro realmente ficou bem vistoso e, segundo informações da Kia, está maior, mais espaçoso e mais econômico.

O Soul tem dimensões não tão generosas. Sua largura foi ampliada em 15,24 milímetros (chegando a 1,80 metro) e a distância entre-eixos passou a ser de 2,57 metros (acréscimo de 20,3 mm). A Kia não mudou a altura do crossover - com 1,61 metro. Agora, as portas traseiras oferecem abertura mais ampla e a rigidez da carroceria aumentou 29%. No visual, mudou bem. Porém, as alterações maiores estão na plataforma. Agora, o Soul usa uma base totalmente nova, a mesma utilizada pelo Kia C'eed. Sua suspensão também está atualizada.

Na Europa, o novo Soul chegará com versões equipadas com motor 1.6 GDi a gasolina e motores diesel da família CRDi, ambos associados a um câmbio manual ou automático, sempre com seis velocidades. Para o mercado brasileiro, deve chegar mesmo no começo do ano que vem.

