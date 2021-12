Jaguar mostra linhas do conceito C-X17

A Jaguar divulgou a primeira imagem do conceito C-X17, que estará presente no Salão de Frankfurt. O modelo será apresentado oficialmente pela marca no primeiro dia de evento, na próxima terça-feira (10).

O C-X17 é responsável por mostrar a nova arquitetura modular em alumínio da fabricante de luxo, design norteará os futuros veículos da Jaguar.

Além do conceito, haverá no espaço da britânica na mostra alemã o XJR - versão mais esportiva do luxuoso sedã XJ -, o XFR-S, a perua XF Sportbrake, além do esportivo F-TYPE conversível, recém-laçançado no Brasil.

