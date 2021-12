Honda Civic Tourer aparece em versão de produção

A Honda apresentou oficialmente a versão final da perua Civic Tourer. O modelo, que foi apresentado no Salão de Genebra (março) ainda como conceito, é destinado ao mercado europeu. O Brasil não contará com a perua, segmento abandonado após o desembarque dos SUVs compactos e das minivans.

O Civic Tourer traz uma pegada, ao mesmo tempo, familiar e arrojada. Em comparação com a versão sedã, há novos faróis, painel frontal, para-choques e para-lamas. Também possui luzes diurnas em LED e lanternas traseiras unidas sobre a abertura do porta-malas.

O porta-malas é uma das grandes atrações do veículo: o grande bagageiro de 624 litros pode crescer para 1.668 litros ao rebater os bancos traseiros, com um pequeno movimento para baixo.

A suspensão vem com sistema de amortecimento traseiro adaptativo, que oferece ao condutor três configurações: conforto, normal e dinâmica. Assim, é possível adaptar o automóvel de acordo com as condições de carga e condução, aumentando o conforto.

A perua pode ser equipada com duas opções de motores: 1.6 litro i-DTEC a diesel, que é o mais leve da categoria e desenvolve 122 cavalos de potência e 20,6 kgfm de torque; ou, nas versões mais caras, o 1.8 i-VTEC a gasolina, que gera 144 cv e 17,8 kgfm. Há tanto o câmbio manual quanto o automático para os dois blocos.

Honda Civic Tourer tem visual familiar e arrojado (Foto: Divulgação IAA)

adblock ativo