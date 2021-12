Frankfurt mostra seus carros

A manhã desta terça-feira, 15, do Salão de Frankfurt 2015 começou com um fato inusitado. Justamente na primeira coletiva do evento, Harald Krueger, CEO do Grupo BMW, passou mal, caiu em cima do palco e teve que ser removido direto para atendimento médico. Krueger, de 49 anos, assumiu o cargo em maio deste ano e, na coletiva, teve uma tontura e não conseguiu prosseguir à apresentação. Em um ano de novidades, executivos da marca foram rápidos e tiveram que mostrar os lançamentos, como os novos X1 e Série 7.

Mas, a briga das alemãs é grande. Marcas como a Ford, Renault e Fiat contam com o bom gosto do consumidor europeu. A Ford desembarca com o novo Edge em 2016. A Renault quer seu espaço com o reestilizado Mègane hatch. Já a Fiat embala suas vendas com o charmoso 500, que ganhou um pacote visual ainda mais moderno.

<GALERIA ID=20311/>

*O jornalista viajou a convite da Anfavea

adblock ativo