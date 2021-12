Frankfurt abre as portas para a indústria automotiva

<GALERIA ID=18620/>

Considerado o maior evento automotivo do mundo, o Salão de Frankfurt chega à 65ª edição na semana que vem. O Internationale Automobil-Ausstellung (IAA), como é batizado em alemão, abre as portas para o público no dia 12 de setembro, estendendo-se até o dia 22 - antes, porém, há a apresentação para a imprensa, nos dias 10 e 11 do mês.

Este ano, A TARDE fará uma cobertura especial com dois jornalistas - os editores Roberto Nunes (Classiautos) e Geraldo Bastos (Economia) - no evento, que reveza com a edição de Paris (anos ímpares na Alemanha e pares na França), para mostrar as novidades do segmento.

É esperado, por exemplo, o novo Renault Duster, que chega com visual renovado para a batalha com o Ford EcoSport, atualizado por aqui em 2012. Criado pela divisão romena da empresa, a Dacia, o SUV recebe a primeira atualização de design, com destaque para a nova grade. Outro carro que ganha nova geração é o Kia Soul, que aparecerá na versão europeia - no Salão de Nova Iorque, em março, já haviam aparecido o modelo coreano e o americano.

Alguns carrões também desembarcam em Frankfurt. Um dos mais esperados é o Opel Monza, conceito da General Motors que faz homenagem ao Monza das décadas de 1980 e 1990. Da antiga versão, contudo, é difícil achar uma semelhança. O conceito traz desenho típico dos esportivos italianos, como portas do tipo 'asas de gaivota' e painel inovador, com um mostrador com 18 projetores de LED.

A Ferrari apresenta a 458 Italia Speciale, com motor V8 4.5 aspirado de 605 cv, a maior potência em um carro desenvolvido pela italiana para andar na rua. O modelo ainda acelera de 0 a 100 km/h em somente três segundos e faz de 0 a 200 km/h em 9,1 segundos.

Gallardo LP 570-4 Squadra Corse será mostrado pela Lamborghini (Foto: Divulgação)

adblock ativo