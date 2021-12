Frankfurt 2015; os carros do futuro

Em Frankfurt, as montadoras mostram suas tendências nos concept-cars, os já conhecidos carros-conceito. A alemã Audi já vem desenvolvendo seus modelos no conceito e-tron quatro. Seu estande destacou o conceito elétrico Audi e-tron quattro. Estão em exibição também o Q7 e-tron 3.0 TDI quattro e o novo A4 g-tron.

No segmento de SUVs, o Q7 e-tron 3.0 TDI quattro é um carro híbrido plug-in com até 56 quilômetros de autonomia. É uma evolução para indicar que a marca das argolas promove o desenvolvimento das tecnologias com grande força, unindo eficiência energética e segurança com alta performance nos seus carros.

Apresentados como grande novidade no mundo dos conceitos na edição 2011 do Salão de Frankfurt, os elétricos i3 e i8 já são realidade em todo o mundo, inclusive no Brasil. Os modelos já são vendidos no mercado nacional e entregam tecnologia, alta potência e baixas emissões de poluentes.

Este ano, a BMW reforçou a tecnologia i-Drive, já usada em frotas de car sharing da empresa DriveNow em países como Reino Unido, Alemanha e Dinamarca.



A Mercedes-Benz conseguiu ir além com o conceito IAA (Intelligent Aerodynamic Automobile). É a visão do futuro coupé de quatro portas da Mercedes, com tecnologia de propulsão híbrida plug-in a gasolina. Segundo informações da MB, a potência ascende a 279 cavalos e o carro tem uma velocidade máxima limitada eletronicamente a 250 km/h. Em modo aerodinâmico, é capaz de percorrer até 66 km em modo elétrico.

O carro é um desenho futurista das linhas aerodinâmicas. Suas formas surpreendem por todos os ângulos. Tem um coeficiente aerodinâmico baixo (0,19) e garante ainda melhores rendimentos quando atinge os 80 km/h.

Destaque para seu interior totalmente clean. Traz ainda rodas ativas e uma grade frontal que valoriza ainda mais o carro.

Confira cinco concept-car:

Nissan

Já virou rotina a Nissan apresentar algum crossover-conceito nos salões internacionais. Com perspectivas de lançar modelos novos, a marca japonesa desvendou agora Gripz Concept. Desenvolvido por designers da Nissan na Europa e no Japão, o Gripz tem um visual esportivo. Tem tecnologia das bicicletas de corrida e usa uma estrutura de carbono que recebeu painéis robustos como revestimento blindado. É um carro 2+2, com fácil acesso ao interior por conta da ausência da coluna B. O Nissan Gripz tem 4,1 metros de comprimento, 1.890 mm na largura, 1.500 mm na altura e 2.580 mm no entre-eixos. Possui assentos e console central inspirados em bicicletas, assim como as maçanetas das portas são em forma de um selim de bicicleta de corrida.

O Gripz tem um visual esportivo (Foto: Divulgação)

Audi

Nada como mostrar as tecnologias que devem chegar rapidamente ao mercado. A Audi tem fome de futuro e sempre traz novidades. Desta vez, mostrou e-tron quattro concept, que deve chegar ao mercado em versão final no início de 2018. Tem linhas já usadas em modelos comerciais da montadora, como a grade hexagonal e os faróis afilados com cortes retos. Sob o capô, três motores elétricos, um no eixo dianteiro e os demais, no traseiro. Juntos, geram 435 cavalos e 81,6 kgfm. No modo overboost, a potência chega a 503 cv. Lembrando que a tração é integral. O e-tron acelera de 0 a 100 km/h em 4,6 segundos, e velocidade máxima limitada em 210 km/h. Seus freios possuem recuperação de energia cinética.

Sob o capô do veículo, três motores elétricos (Foto: Divulgação)

Mercedes-Benz

Dieter Zetsche, o chefão da alemã Daimler, usou o termo digitalização do mundo automotivo e destacou o conceito IAA, denominado de Intelligent Aerodynamic Automobile. O IAA Concept é um carro inteligente com a capacidade de reunir conforto, performance com baixos índices de poluentes e conectividade. Exibe um visual futurista e evidencia detalhes dos próximos modelos de luxo, em especial a linha Classe S. Sob o capô, um sistema híbrido, com um propulsor a gasolina e outro elétrico, gerando 274 cavalos de potência. Acelera até 250 km/h e tem emissões de CO2 de apenas 28 g/km no modo mais eficiente. Apenas com eletricidade, a autonomia é de até 32 km.

O IAA Concept é um carro inteligente (Foto: Divulgação)

Porsche

O modelo esportivo Mision E, da Porsche, é um cupê com quatro portas e quatro bancos individuais. Totalmente elétrico, é o primeiro do gênero feito pela marca. Utiliza tecnologia dos motores do mundial de endurance para gerar 600 cv. Dados do fabricante indicam que o Porsche Mision E acelera de 0 a 100 km/h em menos de 3,5 segundos e de 0 a 200 km/h em 12 segundos. A autonomia é de 500 km. Há ainda um sistema de recarga, de 800 volts, para garantir 80% da autonomia (cerca de 400 km) em apenas 15 minutos.

Totalmente elétrico, é o primeiro do gênero feito pela marca (Foto: Divulgação)

Toyota

O boom dos SUV´s é no mundo. É o modelo da atualidade e, mesmo assim, há conceitos sendo ainda apresentados. A Toyota não quer deixar a rival Honda se destacar no mercado global. Na Alemanha, cuidou de mostrar o conceito C-HR, SUV (Sport Utility Vehicle). O modelo tem pretensões de chegar ao mercado em 2017. É um projeto influenciado pelo HR-V da Honda. Tem padrões bem similares. Até o nome. A sigla remete ao Concept Hybrid Recreational (Conceito Híbrido Recreativo).

O modelo tem pretensões de chegar ao mercado em 2017 (Foto: Divulgação)

adblock ativo