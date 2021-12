Há carros dos sonhos no Salão de Frankfurt 2015. A italiana Ferrari sempre surpreende. Desta vez, surgiu a nova 488 Spider. O modelo é tirar o fôlego desde sua cor azul, passando pelo desenho impressionante da sua carroceria e vontade de aceleração. A Ferrari garante que a nova 488 Spider acelera do zero a 100 km/h em apenas 3 segundos.



É menos do que o tempo que você levou para ler essas primeiras linhas da apresentação mundial da Ferrari 488 Spider. É de fato um superesportivo com motor V8 de exatos 3.902 cc capaz de gerar um torque animal de 77,4 kgfm e 670 cavalos a 8 mil giros.



O bólido segue a linha da agressividade. Seu visual mais lembra a de um cupê. O carrinho tem teto rígido retrátil. Para garantir a boa performance do motor V8, a marca italiana instalou uma transmissão automática de sete velocidades e dupla embreagem desenvolvida pela equipe de Fórmula 1.



Assim, a nova Ferrati tem pinta que quer voar. Dispara para chegar aos 200 km/h em em 8,7 segundos. O sistema de teto retrátil de vidro tem três ajustes de posição. Ele se transforma rápido e deixa o condutor sem a capota em apenas 13 segundos. A Ferrari anunciou que o chassi da 488 Spider tem composição especial, deixando o esportivo mais leve, por usar uma composição de 11 tipos de alumínio diferentes, combinados com outros metais, como o magnésio.

Roberto Nunes, em Frankfurt Ferrari 488 Spider surge com 670 cavalos de potência

