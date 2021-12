O CEO da BMW, Harald Krueger, 49 anos, passou mal durante a apresentação da marca no Salão de Automóveis de Frankfurt, na Alemanha, nesta terça-feira, 15. O executivo discursava quando começou a sentir uma tontura e desmaiou. No momento, ele levou as mãos à cabeça.

Harald não chegou a perder a consciência e foi socorrido por colegas. Ele foi retirado do local em seguida.

De acordo com comunicado da BMW, o CEO já estava se sentindo mal antes da apresentação e teve problemas de circulação, que teriam provocado o desmaio. O estado de saúde dele é estável e ele se recupera bem.

Da Redação CEO da BWM desmaia em apresentação em Salão de Frankfurt

