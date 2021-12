Carros-conceito são o futuro no Salão de Frankfurt

Portas que se abrem para cima, posto de direção com conectividade e elementos gráficos personalizados e propulsores ecologicamente correto e de emissão zero de CO2. Essas são algumas das inúmeras qualidades dos concept-cars, modelos que exibem as linhas do futuro e tendências que rapidamente são absorvidas pelos fabricantes. Isso tudo vai estar presente nos estandes do Messe Frankfurt, local que abriga os principais fabricantes de veículos na 65ª edição do Salão de Frankfurt, que começa na próxima terça-feira, na Alemanha.

Este ano, A TARDE terá dois jornalistas - os editores Roberto Nunes (Classiautos) e Geraldo Bastos (Economia) - para mostrar todos os detalhes do Salão de Frankfurt, o maior importante evento do calendário automotivo deste ano na Europa. Na terça e quarta, acompanhe via twitter @classiautos e @nunesautobrasil os carros-conceito que estarão no evento alemão.

Aqui, conheça cinco modelos já confirmados para Frankfurt: Citroën Cactus, Audi Sport quattro concept, Ford S-Max Concept, Kia Niro e Mercedes-Benz S 500 Plug-in Hybrid.

<GALERIA ID=18626/>

Citroën Cactus - Em 2007, a marca francesa mostrou em Frankfurt o protótipo C-Cactus. Agora, traz o Cactus com desenho moderno e funcional com elementos que lembram uma cápsula de ar para proteger a carroceria e, consequentemente, os passageiros. O modelo vai influenciar as linhas da família C3. A Citroën investiu no quesito tecnologia também e oferece um posto de direção aberto que agrupa todos os comandos em torno de uma interface 100% digital, O Cactus exibe ainda uma logo "emission zero", sugerindo ter um motor híbrido ou de célula de combustível.

Audi Sport quattro concept - A marca alemã quer fazer bonito em casa. Assim, apresentará a versão Audi Sport quatro concept no Salão de Frankfurt. O modelo tem motor híbrido plug-in, que desenvolve absurdos 700 cavalos de potência, e de esempenho impressionante com baixo consumo de combustível: de 0 a 100 km/h em 3,7 segundos; 2,5 litros por 100 km.

Ford S-Max Concept - A Ford aposta no futuro e mostra alguns conceitos, como o S-Max Concept. O modelo foi projetado com foco no motorista para oferecer conforto, conectividade, flexibilidade e acabamento premium. A sensação de espaço é ampliada pelo desenho do painel e do teto e os painéis das portas têm formas esculpidas. Materiais de alta qualidade, como couro ultramacio e fibra de carbono, contribuem para o visual sofisticado.

Kia Niro - O conceito Niro da coreana Kia tem proposta bem ousada. Seu visual é invocado e destaca-se também pelo desenho claramente robusto e elegante, com um mix de materiais contrastantes, incluindo elementos de aço inoxidável em dimensões compactas.

Mercedes-Benz S 500 Plug-in Hybrid - A tradicional fabricante alemã exibe os seus carros do futuro. Entre eles, está o modelo híbrido da nova Classe S, o S 500 PLUG-IN HYBRID. O carro traz motor de emissão de 69 gramas de CO2 por quilômetro (consumo de 3 litros/100 km). A nova Classe S vem com motor elétrico com 80 kW com bateria recarregável externamente torna possível rodar sem emissões por uma distância de até 30 quilômetros. Ele trabalha em conjunto com o novo motor V6 turbinado de três litros.

