BMW i8 é um híbrido com performance e autonomia

A BMW está plugada na tomada. Com energia renovada, a fabricante alemã aproveitou o Salão de Frankfurt - que prossegue até o próximo domingo, 22 - para colocar sua frota de i3 à disposição de quem deseja transitar entre os 11 pavilhões do Messe Frankfurt, o centro de convenções da cidade alemã.

Além disso, lançou também o irmão maior, o elétrico i8. Mostrado pela primeira vez como concept car, o BMW i8 surgiu agora em versão de produção. Com sérias preocupações com o meio ambiente e performance, o i8 é um carro híbrido com um motor compacto de 1.5 litro, com sistema de turbo de três cilindros, que gera 231 cavalos e 32,7 kgfm de torque máximo, acoplado a dois motores elétricos que somam 130 cv e 25,5 kgfm. No modo elétrico, o híbrido i8 consegue percorrer 37 km. Já a autonomia combinada pode chegar aos 500 km, o que é um resultado surpreendente para quem deseja, por exemplo, pegar a estrada.

O BMW i8 tem consumo de 37 km/litro. Pesando 1.490 kg, o zero a 100 km/h, segundo a BMW, é feito em 4,4 segundos e a velocidade máxima está limitada a 250 km/h. O super híbrido da BMW tem baterias de lítio que demoram uma hora e meia num carregador rápido de 220V ou três horas e meia numa tomada de 110V.



Com 4,69 m de comprimento, 1,94 de largura, 1,29 de altura e 2,80 de distância entre eixos, o i8 tem desenho de um coupé e tem estrutura em alumínio, com a utilização de alumínio com célula de sobrevivência em fibra de carbono. O coeficiente aerodinâmico é de 0,26. Destaque pelas portas que se abrem para cima e as jantes de de 20 polegadas com pneus 195/50 R20 à frente e 215/45 R20 atrás. O BMW i8 possui diversos sistemas eletrônicos de segurança, como é o caso do controle dinâmico de estabilidade (DSC), do controlo de tracção, sistema de vectorização de binário e controlo de travagem dinâmico.

