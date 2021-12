Belas garotas fazem parte do cenário do Salão de Frankfurt

O Salão de Frankfurt 2013 começou nesta quinta com inúmeras novidades automotivas. Mas, muita gente vai ao evento para ver tambem as beldades que ficam ao lado dos carrões, esportivos e concept cars nos estandes dos fabricantes. Do mesmo jeito que tem estilos para todos os gostos no mundo dos carros, a beleza da mulher é representada por modelos deslumbrantes com looks ousados, roupinhas modernosas ou trajes mais sensuais e decotados.

Para quem gosta de carros e não esquece de passar os dois olhos na mocinha que apresenta o carrão no estande, Classiautos elencou uma seleção de modelos, moças loiras e morenas e representantes da beleza germânica como também do charme das latinas ou o do ar mais angelical das orientais. Na mesma proporção das formas ousadas dos designers dos veículos expostos, a mulherada faz bonito......Veja a nossa listinha e escolha ai a mais bela do Salão de Frankfurt, feira que continua aberta até o dia 22 deste mês no Messe Frankfurt, na Alemanha.

adblock ativo