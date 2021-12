A TARDE terá dois jornalistas no Salão de Frankfurt

O Jornal A TARDE irá fazer uma cobertura especial do Salão de Frankfurt 2013. Na Europa, o maior evento do gênero da indústria automotiva compartilha as atenções mundiais com o salão parisiense - anos pares na França e anos ímpares na Alemanha . Este ano, a feira de Frankfurt chega à sua 65ª edição. A partir de hoje até o dia 25 de setembro, o canal Motor, do Portal A TARDE, trará informações diárias dos lançamentos, esportivos e concept-cars que serão mostrados entre os dias 12 e 22 deste mês.

Para garantir as informações em primeira mão, A TARDE terá dois jornalistas - os editores Roberto Nunes (Classiautos) e Geraldo Bastos (Economia) em Frankfurt, na Alemanha.

Nas próximas terça e quarta (10 e 11), os profissionais estarão atentos aos bastidores da indústria automotiva para trazer os principais destaques nos estandes das marcas alemãs Volkswagen, BMW e Mercedes-Benz como, também, nos espaços das estrangeiras Ford, GM, Fiat, Renault, Peugeot, Citroën, entre tantas outras que desejam sua fatia no concorrido mercado europeu. Reforçando a equipe, a repórter Giuliana Mancini irá produzir também matérias sobre os carros do futuro e as tendências das montadoras no Salão de Frankfurt 2013.

No dia 18 deste mês, o caderno Classiautos, Motos & Náutica terá uma edição especial com os carros que estarão, em breve, nas ruas de diversos países do mundo.

Veja a nossa equipe:

Roberto Nunes - Editor do Classiautos do Jornal A TARDE, o jornalista cursou a Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia. Cobre a indústria automotiva desde 2002

Geraldo Bastos - Editor de Economia do Jornal A TARDE, o jornalista é formado pela Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia e tem experiências na cobertura de empresas.

Giuliana Mancini - Estagiária/repórter do caderno Classiautos do Jornal A TARDE

