A onda dos SUVs no Salão de Frankfurt

É bom ficar atento aos modelos que devem aportar no mercado nacional. O Salão de Frankfurt reservou surpresas para o brasileiro. A onda de crossovers e SUVs é a bola da vez. Assim, as fabricantes destacaram veículos para todos os gostos. Entre os crossovers, a Volkswagen apresentou o novo Tiguan. O modelo - que já é vendido no Brasil - ganhou mudanças totais, do chassis, visuais e mecânicas. Alberto Veiga, design-chefe da Volkswagen do Brasil, garantiu que é um carro totalmente novo. Construído sobre a matriz modular transversal (MQB), a mesma do Golf, o novo Tiguan será vendido também em versão de sete lugares no Brasil. Vem agora do México para brigar com Hyundai ix35 e Kia Sportage.

Confira alguns crossovers de Frankfurt:

BMW



A BMW revelou o novo X1. A segunda geração do X1 ganha o inédito motor 1.5 turboflex, de três cilindros. Tem mais cara de crossover, perdendo as linhas que mais lembravam a de uma station wagon. O novo propulsor do X1 gera 134 cavalos de potência. O carro tem faróis full-LED, controle dinâmico Damper e Head-Up Display, que projeta no para-brisa informações relacionadas à condução.

Jaguar



A estreia da Jaguar no segmento dos crossovers é um marco. Em Frankfurt, o novo F-Pace ganhou os holofotes. Confirmado para 2016 no Brasil, o F-Pace é o primeiro SUV da Jaguar. Será vendido com preço inicial de cerca de R$ 300 mil. Sob o capô, há opções no Brasil. A versão diesel com motor 2.0 de 180 cv e duas opções de motor a gasolina, ambas 3.0 V6 com 340 ou 380 cv de potência. A versão topo de linha vem equipada transmissão automática de oito marchas, desenvolvido pela ZF, com relação de marchas configurada para proporcionar o máximo de força e retomada em baixas velocidades. A tração é integral inteligente. Há também sistema de entretenimento InControl Touch de série.

Kia

O Sportage ficou mais bonito e com ares de modernoso. No Brasil, o carro é reconhecido pelo design. Em Frankfurt, chegou com nova traseira e novo conjunto frontal. A quarta geração do Kia Sportage chega em meados do ano que vem ao Brasil. Ganhou grade frontal ao estilo "boca de tigre", faróis iluminados por LEDs e uma traseira com lanternas bem mais estreitas. Na Alemanha, a Kia apresentou a versão topo de linha, a GT Line com motor 1.6 turbo, de quatro cilindros, para gerar 177 cavalos de potência e 27 kgfm de torque. Há ainda modelos com motor 1.6, de 132 cavalos de potência e 40,7 kgfm de torque, 1.7 turbodiesel de 115 cv e outras duas opções diesel 2.0, com 136 cv e 184 cv. O câmbio pode ser o manual de seis marchas ou a nova transmissão automática com sistema de dupla embreagem e sete velocidades.

Toyota

A japonesa Toyota apresentou o futuro rival do crossover HR-V, da Honda. Até o nome é parecido: C-HR. O modelo é produzido na mesma plataforma modular da nova geração do Prius. O C-HR ganhou versão inicial híbrida. O conceito de crossover exibe na tampa do porta-malas o emblema Hybrid. Tem motor elétrico e a combustão. O carro será apresentado em versão definitiva em Genebra no ano que vem e tem previsão de chegar ao mercado em 2017.

Bentley



A Bentley, marca pertencente ao Grupo Volkswagen, entrou na onda dos crossovers em Frankfurt. A fabricante de luxo apresentou o Bentayga e já ganhou respostas da Mercedes-Benz, que também deseja entrar no nicho. É o primeiro SUV luxuoso do mundo e mexe com marcas como a Rolls-Royce. O Bentayga chega ao mercado em 2016. Construído na mesma plataforma do novo Audi Q7 , o SUV da Bentley vem equipado com motor 6.0 W12 biturbo, de 608 cavalos, e chega a velocidade de 300 km/h.

O jornalista viajou a convite da Anfavea

adblock ativo