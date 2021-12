918 Spyder: Porsche apresenta a grande estrela da marca

A Porsche mostrou sua grande atração no Salão de Frankfurt: o superesportivo híbrido 918 Spyder. O modelo, considerado o mais avançado carro já feito pela alemã, entra com peso na briga com a Ferrari LaFerrari e McLaren P1. O 'peso', contudo, é uma figura de expressão, já que a máquina foi feita com uso intensivo de fibra de carbono, na cabine e no exterior, chegando a apenas 1.674 kg - distribuídos 57% no eixo traseiro e 43% no eixo dianteiro.

As medidas ficam em 4,64 metros de comprimento; 2,73 m de distância entre-eixos; 1,94 m de largura e 1,16 m de altura. As rodas são de 20 polegadas na dianteira e 21 polegadas na traseira. Os componentes da transmissão PDK, de sete marchas e dupla embreagem, foram montados o mais próximo possível do assoalho, para garantir o baixo centro de gravidade.

O 918 Spyder traz sob o capô um motor 4.6 V8 a gasolina, de potência máxima de 608 cavalos. Mas não fica por aí: há outros dois blocos - um híbrido na traseira e um elétrico entre as rodas dianteiras. Os dois propulsores geram adicionais 286 cavalos, o que fazem com que a potência total chegue a 887 cavalos, com o torque de 79,5 kgfm.

No desempenho, o superesportivo alcança a marca de 0 a 100 km/h em 2,8 segundos, com a velocidade máxima de 345 km/h. A Porsche levou o veículo para dar uma 'voltinha' no circuito de Nurburgring. E o 918 Spyder não fez feio: com o tempo de 6min57s, quebrou o recorde do Gumpert Apollo Sport e passou a ser o carro de rua mais rápido a completar os 20,6 km do circuito.

Se interessou pelo Porsche? Sem problemas: o automóvel estará disponível em três unidades no Brasil. O preço para o País não foi revelado, mas, em dólares, são de US$ 845 mil para a versão de rua e US$ 929 mil para a de competições (R$ 1,92 milhão e R$ 2,11 milhões, respectivamente).

Interior destaca a tecnologia do superesportivo híbrido (Foto: Divulgação)

<GALERIA ID=18620/><GALERIA ID=18626/>

adblock ativo