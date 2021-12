Motor de 3 cilindros gera potência extra

O motor de três cilindros chegou para ficar. Com baixo consumo de combustível e redução de emissão de poluentes, o propulsor ainda cumpre as exigências do Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento da Cadeia Produtiva de Veículos Automotores, intitulado Inovar-Auto.

A enxurrada da tecnologia de três cilindros é grande. Entre os carros modernos estão o Volkswagen up!, o Hyundai HB20, o Nissan March e o Ford Ka, todos produzidos em solo brasileiro. E ainda há os modelos importados, como o Kia Picanto.

Atualmente, o 'milzinho' aspirado mais vigoroso no país é o novo Ford Ka. O propulsor menor faz o modelo render 80/85 cv, com gasolina e etanol, respectivamente. Para melhorar ainda mais a performance, a Volkswagen acrescentou uma turbina e lançou o up! TSI. O modelo é o primeiro a ser impulsionado pelo motor flex 1.0 de 3 cilindros com turbocompressor, que desenvolve até 105 cavalos de potência abastecido com etanol.

Os atuais motores de três cilindros são mais uma etapa da infinita busca dos engenheiros pela eficiência energética. O resultado é um motor que agrada nos quesitos economia e desempenho e tem pontos positivos surpreendentes, como menor atrito, índice de ruído e peso menores, além de alterações na aerodinâmica e queima incompleta.

Júlio César Câmara, engenheiro automotivo do Senai/Cimatec, explica que, entre os principais efeitos do propulsor 1.0 de três cilindros, está o peso. "Um cilindro a menos proporciona uma significativa redução no peso do motor, que constitui em um dos sistemas mais pesados do veículo, logo após da carroceria e o sistema de suspensão", esclarece Júlio Câmara.

Segundo o especialista, o 'emagrecimento' do motor traz benefícios como facilitar o trabalho do arranque de partida. Exige menos dos suportes do motor, alivia o esforço da suspensão dianteira e, com o tamanho reduzido, permite melhor manuseio durante as manutenções.

Outro ponto positivo é a redução de atrito. Um motor de três cilindros apresenta atrito menor em relação ao propulsor com quatro cilindros: ou seja, permite aproveitar mais a potência do motor para movimentar o carro propriamente. Eles ainda proporcionam perdas menores pelo escapamento e melhor eficiência, pois, incluído no motor, o comando de válvulas variável otimiza as entradas e saídas dos gases na câmera de combustão. Essas alterações podem ser notadas nas respostas mais rápidas e no desempenho em subidas.

O motor também apresenta um ponto fraco. De acordo Júlio Cesar Câmara, a trepidação ocorre mais em altas rotações e é a única desvantagem no uso do motor 1.0 de três cilindros. "Para garantir que essa vibração não implique desconforto ou qualquer prejuízo, os motores de três cilindros incorporam tecnologias de balanceamento e fixação específicas", conclui.

up! tem motor compacto e turbo TSI com 105 cavalos

O Volkswagen up! já chegou com o motor de três cilindros. Inicialmente, o modelo era equipado com o motor 1.0 MPI flex, de 3 cilindros, de 82 cv (etanol) e 75 cv (gasolina). No final do ano passado, o hatch passou por uma modificação e ganhou pegada mais esportiva. O up! TSI tem potência máxima de 105 cv a 5.000 rpm. O compacto tem preço que começa em R$ 36 mil e chega a R$ 50 mil, preço da série especial Speed Up!. O modelo compacto da Volkswagen traz de série direção com assistência elétrica, ar-condicionado, chave-canivete com controle remoto e espelhos retrovisores externos eletricamente ajustáveis.

HB20 mudou o conceito dos modelos de entrada no Brasi

O HB20 produzido na fábrica de Piracicaba, no interior paulista, balançou o mercado dos hatches. O modelo foi um dos primeiros a ser equipado pelo motor 1.0 de 12V e três cilindros. A versão de entrada Comfort já vem com sistema de ar-condicionado, direção hidráulica, air bag duplo, computador de bordo com seis funções, regulagem de altura do banco do motorista, limpador traseiro, moldura negra para os faróis e diversos porta-trecos. Traz ainda spoiler com brake light, gaveta sob o banco, abertura interna do porta-malas, entre outros. Bem equipado O hatch HB20 tem preço inicial de R$ 39.990 no mercado brasileiro.

Ka feito em Camaçari tem propulsor com 85 cavalos

O novo Ka saiu da "barriga" do centro de design da Ford em Camaçari com visual arrojado e cheio de novidades tecnológicas, de conectividade e motor moderno: o inédito propulsor de três cilindros produzido no Complexo Automotivo da Ford em Camaçari. A 3ª geração do Ka é vendida nas versões SE, SE Plus e SEL, todas com câmbio manual de cinco marchas e moderno motor 1.0 flex, de três cilindros, com 85 cavalos. A versão está com preço especial até o fim de abril nas lojas da Ford em Salvador, saindo por R$ 39.900. O modelo é equipado com uma gama completa de equipamentos de série.

Nissan investiu na fábrica de Resende para produzir March

O Nissan March também aderiu o motor 1.0 12 V de três cilindros. O novo propulsor que rende 77 cavalos de potência e 10 kgfm de torque, tanto com gasolina quanto etanol, chega para substituir o antigo 1.0 16V de quatro cilindros feito pela Renault. Fabricado em Resende (Rio de Janeiro), a quarta geração do March tem preço a partir de R$ 39 mil, na versão de entrada, intitulada de Conforto. Nesta configuração, o carro é equipado de série com ar-condicionado e direção elétrica progressivamente assistida. A gama de variantes continua com o modelo 1.0 S e o mais completo da linha, o 1.0 SV que pode chegar a custar R$ 48 mil

