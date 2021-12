Motofácil inaugura loja no Shopping da Bahia

O grupo Motofácil ampliou sua área de atuação em Salvador. Agora, conta com mais uma Yamaha no Shopping da Bahia. A inauguração vai ser nesta quinta-feira. Com um perfil premium, a concessionária apresenta motocicletas de média e alta cilindradas, como a MT- 07 ABS de 689 cilindradas e a MT-09 Tracer de 846 cc. E há ainda diversas opções de acessórios.

Atualmente, a Motofácil tem concessionárias em Feira de Santana, Serrinha, Ribeira do Pombal. Na capital baiana além do Shopping da Bahia, a empresa tem também loja na Avenida Bonocô. Segundo Bárbara Passos, gerente comercial do grupo Motofácil, mesmo com a crise econômica, é hora de expandir os negócios. Por isso, a nova loja.do Shopping da Bahia ganha força para encontrar um público diferenciado na região. "O grupo vem crescendo com equipes de venda qualificadas em todas as unidades e várias facilidades na hora da compra de uma motocicleta", ressalta Bárbara.

Outras modelos oferecidos na loja do Shopping da Bahia são a XJ6F e a MT- 09, ambas ano 2017. A Yamaha XJ6 F ABS vem equipada com motor de 600 cilindradas, quatro tempos, que gera uma potência máxima de 77,5 cavalos e torque de 6.08 kgfm a 8.500 rpm. Tem sistema de freios com ABS e suspensão traseira Monocross de sete regulagens. O valor da motocicleta é R$ 34.663. A MT-09 tem motor maior de 850 cilindradas, quatro tempos, com potência máxima de 115 cavalos e torque de 8.92 kgfm. Tem freio com ABS e três opções de pilotagem. Sai por R$ 39.945.

O cliente que optar por levar uma Yamaha para casa tem várias opções de pagamento. Cartão de crédito, em até dez vezes, consórcio ou compra à vista e financiada. O finaciamento pode ser em até 48 vezes, com entrada mínima de 15 % do valor e taxa de juro em 0,99% ao mês.

A representante da Motofácil acredita que a compra de uma motocicleta é a realização de um sonho. Por isso, o grupo decidiu entrar na "brincadeirinha" de Natal e oferece 10 modelos Yamaha Neo para o sorteio de final de ano do Shopping da Bahia. "A Neo tem dois meses no mercado e após a campanha do sorteio a moto tem sido bastante requisitada. As pessoas têm procurado conhecer a moto e até fazem teste-drive", explica Bárbara.

