Moto usada é opção para ir ao trabalho

Os deslocamentos nas grandes cidades estão cada vez mais complicados, seja pelo aumento de veículos nas ruas ou a escassez do transporte urbano. Assim, o resultado torna-se favorável para a motocicleta, que, além de ser alternativa para fugir dos engarrafamentos, é também uma opção para quem deseja agilidade na hora de trabalhar nas grandes cidades.



Quem procura uma moto para uso no trabalho precisa analisar alguns pontos antes de fazer sua escolha. Entre as preferidos pelos motoboys estão os modelos de baixa cilindrada, principalmente pelo tamanho e consumo de combustível. O mercado de motocicletas seminovas oferece modelos variados e com preço mais baixo (entre R$ 5 mil e R$ 8 mil).

A TARDE Autos fez um levantamento dos modelos com dois anos de uso no segmento de seminovos em Salvador. O ranking das cinco mais procuradas é encabeçado pela líder absoluta Honda CG 150, ano 2015 (R$ 7.500), com motor que rende 14,3 cavalos de potência.Em seguida, a lista traz a Yamaha YBR 125 2015 (R$ 6.500), a Honda Bros 150 2015 (R$ 7.500), além da Suzuki Yes 125 2014 (R$ 5.300) e, em 5º lugar, a pequena Honda Biz 125 2014 (R$ 6.500).

Mas lembre-se: antes de comprar uma moto usada, é aconselhável ficar atento a alguns itens cruciais. O consultor de motociclismo Osvaldo Meron garante que o primeiro passo a verificar na hora da compra de uma moto usada é a documentação. “Por meio do número do Renavam, é possível verificar dados sobre o proprietário e endereço, além de saber se há alienação e multas”, explica.

Com os documentos em ordem, agora é hora de avaliar a aparência. Estado da carenagem, manoplas, pedais e bancos, esses itens devem mostrar marcas de uso coerentes com a quilometragem e a idade da motocicleta. “Uma manopla com pequenos ralados nas extremidades é algo natural, assim como a ponta dos manetes de embreagem e freio dianteiro terem leves arranhões. Já uma manopla muito ralada e um manete com a ponta torta indica tombo”, alerta Meron.

Outra dica essencial é realizar o test drive. O mecânico Enauldo Sacramento ressalta a importância de fazer uma avaliação criteriosa com um profissional de confiança na hora da compra. Depois, faça o test drive para ter mais segurança e garantir que a moto está em bom funcionamento. Caso não seja possível, Enauldo indica avaliar as condições do motor. “É possível saber se o motor está saudável, dando a partida com ele 100% frio. Nesta condição, o motor deve pegar facilmente e não apresentar ruídos metálicos, o que pode indicar folga em componentes fundamentais. Se após alguns minutos de aquecimento, o escape continuar fumaçando da cor azulada e aumentar com a aceleração, corra: é óleo queimado, sinônimo de motor cansado no fim de vida”, alerta. Na capital baiana, há lojas com produtos confiáveis e preço justo.

Entre as indicadas estão a Motopema, a Novo Tempo, ambas revendas Honda, a Guimarães Motos (Suzuki) e a Axé Motos (Djalma Dutra).

