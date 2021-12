Moto aquática Sea-Doo Spark chega ao Brasil

A Sea-Doo apresentou um novo modelo de moto aquática para o Brasil, o Spark. Com uma proposta de veículo mais atraente e divertido, a campanha de lançamento contou com festas simultâneas no Memorial da América Latina, em São Paulo (SP), e na Lagoon, da Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro.

O Spark traz a estrutura Exoskel, que consiste em uma arquitetura minimalista que mantém as peças estruturais essenciais na parte dianteira. São dois braços voltados para frente, prendendo o guidão e resultando em um design mais moderno.

Para reduzir o peso, os engenheiros criaram o Polytec, um material reciclável, de baixa densidade e de alto impacto, que inclui polipropileno e longos reforços de fibra de vidro. O composto foi projetado para aplicações no casco e convés, mantendo a integridade estrutural da moto aquática mesmo sob uso extremo.

Há duas versões de motorização: Rotax 900 ACE ou Rotax 900 HO ACE. O primeiro bloco tem velocidade máxima de 40 milhas por hora, ou 64,37 km/h, e consome 7,34 litros de combustível por hora; já o segundo alcança até 50 milhas por hora (80,47 km/h), com um consumo de 9,07 litros por hora.

O Rotax 900 ACE é um motor de 4 tempos com três cilindros em linha, equipado com o Controle de Aceleração Inteligente (ITC) e Sistema de Arrefecimento em Circuito Fechado (CLSC). Com a versão HO, é possível adicionar o o sistema de freio inteligente (IBR), que possibilita ao piloto parar até 30 metros antes de qualquer outra moto aquática.

Para compor o visual, há cinco cores disponíveis (Branco Vanilla, Laranja Crush, Rosa Bubble Gum, Amarelo Pineapple ou Cinza Licorice), além 20 kits gráficos.

O Spark é mais acessível, com valor até 40% a menos do que o concorrente, segundo a Sea-Doo. Assim, tem preços a partir de R$ 22.899, para a versão NA de dois lugares; R$ 26.119 para a configuração HO, também de dois assentos; e R$ 28.879 para o modelo HO, para três pessoas.

adblock ativo