Mostrado em Londres o Jaguar XE chega ao Brasil em 2015

Na última segunda-feira, a Jaguar apresentou em um evento promovido às margens do Rio Tâmisa, em Londres (Reino Unido), o mais novo esportivo de luxo. O sedã XE terá todos os detalhes apresentados durante o Salão de Paris, no próximo dia 2 de outubro e será uma das atrações do estande da Jaguar Land Rover durante o Salão do Automóvel de São Paulo (30 de outubro).



O modelo que chega ao mercado global em 2015 ainda não tem preço definido nos países para os quais será importado (incluindo o Brasil).



Disposto a encher os olhos e atrair os clientes do Mercedes Classe C, BMW Série 3 e Audi A4, a Jaguar abusou do luxo, conforto e tecnologia no novo sedã XE. O modelo conta com dois tipos de motores e duas opções de transmissão. Um novo 2.0 turbodiesel e um V6 3.0 a gasolina, de 340 cv de potência e 45,9 kgfm de torque, com compressor. Em relação ao câmbio, a montadora oferece uma caixa manual de seis marchas e uma automática de oito velocidades.



Na configuração topo, XE S, o automóvel é equipado com motor V6 de 3.0 litros e 340 cv de potência, que geram absurdos 450 Nm de torque. Em conjunto com a transmissão automática de oito velocidades com opção de trocas sequenciais por "borboletas" localizadas na parte de trás do volante, o veículo sai da imobilidade e alcança as 100 quilômetros por hora em apenas 5,1 segundos. A velocidade final é limitada eletronicamente em 250 quilômetros por hora.



O XE foi fabricado sobre uma plataforma modular global, a mesma do Discovery Sport e possui chassi que é composta por 75% de alumínio e 25% de aço e ferro.



No quesito tecnologia o sedã de luxo da Jaguar traz câmeras para auxílio de estacionamento frontal, lateral e traseira, direção elétrica, uma tela sensível ao toque de 8 polegadas com controle de voz e compatível com iOS e Android. O head-up display a laser projeta no para-brisa informações como velocidade e navegação. Além disso, o carro chega com oum sistema de internet móvel por wifi (é possível fazer do XE um roteador) e o inovador sistema InControl, no qual o motorista pode controlar configurações do carro com um aplícativo no celular. O condutor pode ligar o ar-condicionado, o próprio motor e escolher uma música do lado de fora do veículo, além de poder travá-lo e destravá-lo, por exemplo); e conexão via Bluetooth, USB e audio streaming.



Fábrica



Consistente no mercado brasileiro, a Land Rover está construindo sua primeira fábrica brasileira em, Itatiaia (RJ), com inicio da produção prevista para 2016. A unidade fabril tem capacidade para 24 mil unidades e faz parte de um investimento de R$ 750 milhões. Além da Land Rover, outras três marcas de luxo que começarão a produzir veículos no Brasil são Audi, BMW e Mercedes-Benz.

