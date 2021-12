Morro do Pai Inácio, em Lençóis, é último ponto da Expedição

O último dia de Expedição Nissan foi muito além de um longo test drive para conhecer os atributos de uma picape que percorreu centenas de quilômetros, em trechos com terrenos de difícil acesso, onde só se consegue chegar com a força da tração 4x4. A Expedição Nissan foi uma grande experiência que contribuiu para entender um pouco da história do nosso país e como viviam os habitantes antes da colonização.

A Chapada Diamantina não foi o local escolhido para a etapa Bahia da expedição de forma aleatória. A arte rupestre no local é reconhecida como memorial de mitos, rituais, assinaturas pessoais, marcas étnicas ou simples representações de atividades lúdicas. O tipo de desenho, as técnicas de aplicação e a composição do pigmento apontam para a passagem de diferentes grupos humanos que viveram na região da Chapada Diamantina em períodos distintos.

Originária de bacia sedimentar, com 1,6 bilhão de anos, a Chapada é uma das mais ricas regiões do Brasil em cavernas, pinturas rupestres e fósseis animais e vegetais. Já foram mapeados 67 sítios de pinturas rupestres, onde encontraram objetos lascados que podem dar novas pistas sobre os hábitos dos povos antigos da região.

Para encerrar a expedição, hoje a caravana foi até o Morro do pai Inácio, que fica na cidade de Palmeiras, a 22 quilômetros do centro de Lençóis. A 1.120 metros de altitude, o morro do Pai Inácio descortina a mais bela vista panorâmica da Chapada. De acordo com uma lenda, o nome do Morre foi em homenagem e um escrevo negro que se apaixonou por uma moça branca filha de um fazendeiro. Um amor correspondido mas proibido. Quando o pai da moça descobriu, ele mandou os capangas atrás de Inácio que fugiu para o morro e acabou se jogando com um guarda chuva lá de cima.

Até o Morro rodamos um pouco mais com a Frontier que em nenhum momento nos deixou na mão durante os quatro dias de trilhas e trechos íngremes e de pavimento instável. A Frontier traz uma nova combinação de tecnologias voltadas para o desempenho no "fora de estrada" e uma condução confortável. Entre os itens inéditos de destacam o Controle Automático de Descida (HDC) e o Sistema de Auxílio de Partida em Rampa (HSA). A picape está disponível na versão cabine dupla com tração 4x4 e é equipada com o novo motor diesel 2.3 com duplo turbo.

Depois de estacionar a picape, é necessário uma caminhada de cerca de 35 minutos até o topo do Morro do Pai Inácio. O custo da entrada é de R$ 6.

Na próxima edição de A TARDE AUTOS vamos detalhar mais sobre a expedição e o comportamento da Frontier nas trilhas.

