Montana 2016 chega com direção hidráulica

A Montana está remodelada. A Chevrolet acabou de apresentar a linha 2016 da sua picape leve com mudanças no visual e algumas novidades, como a oferta da direção hidráulica na lista de equipamentos de série da Montana no Brasil.

A Chevrolet equipa a Montana com o já conhecido motor 1.4 flex, de 99 cavalos e 13 kgfm de torque, e câmbio manual de cinco velocidades. Desta vez, a picape incorpora uma nova cor cinza graphite, revestimento inédito nos bancos e um pacote extra de acessórios que podem ser instalados nas versões LS e Sport.

Além da direção hidráulica, a nova Montana chega com parachoques na mesma cor do veículo, lanternas escurecidas e freios ABS com assistente de frenagem de emergência (EBD). De opcional, são oferecidos ar-condicionado, grade de proteção do vidro traseiro e comando elétrico dos vidros, das travas e dos retrovisores externos. O painel de instrumentos traz mostradores no estilo "Ice Blue.

A Montana Sport vem com rodas de liga leve de 16", faróis com máscara negra, luzes de neblina, rack de teto e adesivo de coluna. Possui também sistema de acendimento automático dos faróis, controle de velocidade de cruzeiro, computador de bordo e sistema de som com Bluetooth e entrada USB.

Em Salvador, a Montana LS sai por R$ 42.700 e a versão Sport 2016 custa R$ 50.990.

