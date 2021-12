Montadoras suspendem produção em fábricas

A Ford interrompeu a sua produção em Camaçari (BA) e Taubaté (SP) devido a greve dos caminhoneiros. A suspensão também se estende à fábrica de São Bernardo do Campo.

A unidade da montadora em Camaçari foi inaugurada em outubro de 2001 e tem capacidade anual de produção de 250 mil carros. O complexo é responsável pela fabricação dos compactos Ka e Ka+, além do EcoSport.

A Ford não informou desde quando a produção da fábrica de Camaçari foi suspensa e nem quantos carros deixou de produzir no período.

Além da Ford, a Renault também parou a produção na fábrica em São José dos Pinhais (PR), onde é fabricado cerca de 1.300 veículos por dia. A produção de motores também foi interrompida.

A Toyota e a Peugeot também estão com linhas de produção paradas desde a quarta, 23. No caso da Toyota, a interrupção ocorre nas fábricas de Sorocaba e Indaiatuba, ambas no interior de São Paulo

