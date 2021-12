Montadoras atraem público PcD na Reatech

As vendas de veículos automáticos crescem em ritmo acelerado no Brasil e são estimuladas pelo consumo de pessoas com deficiência (PcD). Um levantamento da Bright Consulting aponta que serão os mais vendidos em 2019. De acordo com a pesquisa, em 2018, 49% dos automóveis comercializados no Brasil tinham câmbio automático.

De olho no potencial de crescimento do segmento PcD, seis montadoras marcaram presença na 16ª edição da Feira Internacional de Tecnologias em Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade, a Reatech, que aconteceu até domingo (16) em São Paulo. Com isenções, os modelos voltados para esse segmento chegam a custar 30% a menos do que os convencionais.

É um mercado que cresce: no ano passado foram emplacados 246 mil carros desse segmento. Vale lembrar que o benefício de compra com isenção de impostos é estendido por lei a familiares e tutores de deficientes que não podem dirigir.

De serviços de RH, a fabricantes de próteses, o segmento automotivo esteve em peso no evento, boa parte com test drive. Além de empresas que fazem adaptações veiculares e acessórios, como rampa para cadeirantes.

Volks e Jeep

A Volkswagen do Brasil apresentou modelos para o público PcD Polo e Virtus Sense, Voyage e Tiguan automáticos, além do T-Cross Highline. A marca também promoveu test drive com diversos veículos. Nos cinco primeiros meses deste ano a Volks registrou alta de 45% nas vendas de modelos PcD (3.237 veículos), em relação ao mesmo período de 2018, quando emplacou 2.230 unidades. Polo, Virtus e Fox foram os mais vendidos. Para atender melhor esse público, a Volks criou o Programa Fleet Center, conceito de atendimento exclusivo para vendas diretas.

A Jeep levou o Renegade PcD, equipado com o motor 1.8 Flex de até 139 cv e câmbio automático de seis marchas. Seu preço é R$ 54.662, após as isenções fiscais. Entre os itens disponíveis para facilitar a condução estão controle eletrônico de estabilidade e de tração, freio de estacionamento eletrônico, assistente de partida e rampa e direção elétrica.

Honda e Toyota

A Honda expôs os modelos Fit e City Personal, HR-V Touring, Civic Touring e WR-V EXL e realizou test drive do HR-V Touring e City Personal. Destaque também ao seguro Honda, no qual se o cliente contrata indenização de 100% da tabela Fipe, em caso de perda total não serão descontados os tributos aos quais ele é isento na compra do automóvel (IPI e ICMS). Desta forma, o cliente pode adquirir veículo semelhante ao que possuía anteriormente. Há ainda a oferta de carro reserva (para casos de perda parcial – colisões, alagamentos, etc.) com câmbio automático ou CVT e direção elétrica ou hidráulica. O programa Honda Conduz existe desde 1997, voltado ao segmento PcD. Até o momento, já foram comercializados cerca de 130 mil veículos exclusivamente nessa modalidade. Fit e City trazem em suas linhas a versão Personal, cujo principal atrativo é o posicionamento de preço abaixo de R$ 70 mil, garantindo também a isenção do ICMS e IPI.

Os visitantes da Reatech ainda puderam conferir os modelos Toyota Yaris, Prius e Corolla para PcD. Para test drive foram colocados à disposição Etios, Yaris, Corolla, Prius e SW4, todos com adaptações de inversão de pedais e acelerador e freio manual. Também foram apresentados acessórios trazidos do Japão que conferem maior mobilidade aos carros da Toyota.

Com preços sugeridos de R$ 105.990 na versão XEi 19/19 e R$ 90.990 na configuração GLi Upper 19/19, ambos em pintura sólida, o Corolla tem apenas isenção da alíquota de IPI para o consumidor PcD, conforme determina a legislação brasileira. Com isso, o valor final é de R$ 83.953,92 para a XEi e R$ 72.061,87 a GLi Upper. Essas condições especiais para o Corolla ao público PcD vão até 31 de julho.

GM e Renault

A General Motors exibiu seus modelos Cruze, Cobalt, Onix, Equinox, Tracker e Spin equipados com rampa de acesso a cadeiras de rodas e alguns deles disponíveis para test drive.

E a Renault, que também promoveu test drives, tem à venda o Captur Life 1.6 CVT a R$ 69.990 (com isenções de IPI + ICMS e Revisão+Fácil sai a R$ 54.945,37) e o SUV Duster Authentique 1.6 CVT, que de R$ 59.990 chega a R$ 46.393 com isenções. Ambos contam com assistente de partida em rampa, controle eletrônico de estabilidade e tração e direção eletro-hidráulica. O Captur ainda traz piloto automático.

