Modelos Renault deixarão de usar projetos Dacia

Nesta semana o diretor Global de Marketing da Renault, Sylvain Coursimault, afirmou ao jornal Le Figaro, que o Duster será o último modelo a usar um projeto da romena Dacia vendido como Renault. Esta confirmação do executivo terá varias consequências para mercados emergentes como o Brasil, mas isso ainda levará tempo. Veja bem:

A plataforma B0, que é a base de inúmeros produtos vendidos no país desde 2007, quando chegou por aqui o Logan, resultou em mais 3 produtos: o Sandero, o Duster e, mais recentemente o Captur. No caso do arrojado SUV, nossa versão não usa a plataforma B da Europa, que também é aplicada ao Twingo e no Clio. Isso não quer dizer, no entanto que o Brasil receberá modelos mais atualizados em relação a Europa. Uma pena.

Como já temos o Kwid, que usa a plataforma CMF-A, projetado pela divisão indiana da marca, este pode ser um novo caminho para países emergentes. A sinalização é do próprio Coursimault.

Ainda que a partir do Duster não tenhamos mais atualizações de projeto, teremos em breve uma nova versão do SUV, assim como do Logan e do Sandero, mas a plataforma será a mesma B0. Isso dará pelo menos mais dois anos de prazo até que algum desses veículos saia de linha, se isso acontecer. Também não há previsão do mercado brasileiro receber atualizações em termos de motores, já que acabou de nacionalizar a família SCe, de três e quatro cilindros.

Virada de jogo

A Romena Dacia foi fundamental para que a Renault tivesse mais presença de mercado no Brasil. Mesmo presente desde 1992, modelos importados como o Renault Twingo, 19, 21 e o próprio Clio não se destacaram. O primeiro sinal de mudança veio com a Scenic, após 1997. Dez anos depois, o Logan, que havia sido lançado no leste europeu após décadas de sucesso do Dacia 1300, derivado do Renault 12, o nosso Ford Corcel.

O Logan tinha espaço interno de carro médio, motor 1.0 Energy e mudou a visão sobre a marca no país. Apesar da simplicidade no acabamento, sua robustez fez dele um sucesso, reforçado pelo Sandero, com as mesmas virtudes. Na soma entre os dois, mais de 600 mil unidades já foram vendidas desde 2007

