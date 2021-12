Modelos de veículos 2013 são vendidos com taxa de juros zero

O consumidor que busca uma compra vantajosa pode encontrar essa oportunidade nos veículos 2013. Com o lançamento dos modelos 13/14 e a iminência da chegada dos 14/14, as concessionárias estão oferecendo vantagens que tornam o veículo zero de 5% a 10% mais barato.

A gerente de vendas da Frutosdias do Iguatemi, Flávia Monteiro, conta que a maioria dos modelos 2013 da loja estão sendo financiados com taxa de juros zero, com o objetivo de eliminar o estoque. Há casos em que outras cortesias são oferecidas, como emplacamento e acessórios.

O consultor da ADK Automotive, Paulo Roberto Garbossa, diz que a competição entre as marcas faz com que frequentemente surjam novos modelos e, assim, as promoções dos anteriores. "Teve marca que lançou o 2014 em fevereiro. Não há mais um período específico de descontos", afirma.

Desvalorização - Um dos receios ao comprar um modelo que está prestes a ficar obsoleto é a desvalorização na revenda. Os especialistas dizem que esse tipo de veículo pode ser vantajoso, a depender da oportunidade oferecida e do objetivo da compra.

Alguns deles afirmam que a conservação do carro é mais importante na revenda. Outra consideração é o custo-benefício.

"Tive um cliente que ganhou R$ 4 mil de bônus na compra de um carro 2013. Na revenda, a diferença entre um ano e o outro é de R$ 1 mil. No final, ele vai sair ganhando", diz Flávia.

