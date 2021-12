Modelo CB650F renova tradição da Honda dos anos 1970

A Honda CB 650 F tem uma grande responsabilidade pela frente. Ela remonta à tradição da família CB, que remonta à década de 1970 com motores torcudos de quatro cilindros, tenta resgatar o sucesso da Hornet e, de quebra, espera um desempenho melhor que suas 850 unidades vendidas no primeiro semestre.

Renovada, ela traz muito mais do que as inéditas cores laranja e vermelho. O novo motor de 649 cilindradas traz sistema duplo comando, soluções renovadas de refrigeração líquida e injeção eletrônica que desenvolve 88,5 cv a 11.000 rpm e 6,22 kgfm a 8.000.

Tem câmbio de seis marchas, que é capaz de aproveitar o máximo de torque com consumo otimizado, mas nem tanto. O chassi é do tipo Diamond, que vai do motor, que se integra ao conjunto, à direção, e suspensão com balança assimétrica de alumínio no pneu traseiro e garfo Showa de 41 mm na frente.

Os freios são do tipo ABS com discos de 320 mm na dianteira e 240 mm na traseira. Feita para os consumidores que querem mais do que uma moto de 300 cc (e há muitas por aí), a CB 650 F tem preço sugerido de R$ 34,9 mil na versão naked, como na foto. A carenada custa R$ 36,5 mil.

Tocada esperta

Renovada, a família CB traz novo conjunto, que parece rejuvenescido, conceito que fica claro ao ligar seu motor de 88,5 cv. Com mínima vibração, o motor da CB 650 F é envolvente, mas trabalha rápido graças ao novo sistema de admissão, duplo comando e taxa de compressão 11.4:1.

Ao atuar bem em qualquer faixa de rotação, é possível rodar com ela na rua sem medo ou insegurança. Ao ligá-la, destaque para o eficiente conjunto em LED.

O painel digital poderia ser mais completo, à altura do preço da motocicleta, mas traz sistema antifurto; e, falando em segurança, o conjunto ABS e os grandes freios são capazes de atuar com muita precisão quando solicitados.

O trabalho da balança assimétrica e do garfo dianteiro é bem resolvido, absorvendo irregularidades; e a ponteira do escapamento inclinada permite maior inclinação lateral. Ainda assim, ela não se nega a passear nem deixará os motociclistas experientes menos felizes.

No conjunto, a CB 650 agrada ainda mais ao comprador mais jovem, especialmente no modelo naked, que exibe os escapamentos 4 em 1 que deixam vazar o clássico rugido.

