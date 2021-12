Moças valorizam a mulher no mundo Harley

Botas, calças rasgadas, luvas, jaquetas de couro e óculos escuros. Este é o estilo das integrantes do Ladies of the Harley, grupo de mulheres moticiclistas de Salvador. Além das máquinas da cultuada H-D, elas garantem o visual com lenços, unhas pintadas, capacetes decorados, maquiagem e muito rosa. É assim que as Ladies devem aproveitar o fim de semana dedicado ao Dia Internacional da Mulher.

Na manhã deste sábado, as meninas convidaram cerca de 200 esposas de harleyros para uma confraternização na Bahia Harley-Davidson, na Avenida Paralela. O café da manhã será animado por DJ´s, sorteio e brindes. Em seguida, as 13 integrantes do Ladies of the harley farão um passeio pela orla da capital baiana, encerrando com um jantar de adesão. No domingo, no Dia Internacional da Mulher, elas se reunirão para personalizar as motos e desfilar mais uma vez pelas ruas de Salvador.

O grupo Ladies of the Harley foi fundado no inicio de 2014 e hoje é formado por 13 mulheres. As meninas se reúnem para passeio semanais e eventos de relacionamento e até mesmo para fazer compras dos acessórios pessoais e das próprias motocicletas.

Depoimentos

A design de interiores Fabricia Daleffe é a representante das ladies na presidência do HOG (Harley-Davidson Owners Group). A motociclista sempre foi apaixonada por motos e, depois de 15 anos andando na garupa do marido, comprou sua própria moto, uma Iron 883. "Tenho a minha bebe (apelido carinhoso para sua Harley) há 6 meses e não há coisa melhor do que pilotar. O espirito de liberdade e o vento no rosto são sensações de quem pilota", conta. Fabricia diz que a paixão é tão grande que, quando vai comprar roupas ou sapatos, sempre procura aqueles que ficarão confortáveis nos seus passeios de moto.

Já a dentista Rita Embiruçu levou o amor pelas motos para o consultório. "Tenho miniatura de motos H-D, relógio e estou providenciando um banner. Quem entra na minha sala já sabe que amo moto". Rita teve sua primeira moto logo aos 18 anos, mas depois ficou 30 anos sem pilotar. O tempo não diminuiu seu desejo de voltar a pilotar. Logo depois que seu marido comprou uma Harley, ela adquiriu sua 1200 CA. O apelido é Conan, o Bárbaro. "Ser garupa para mim hoje é um sacrifício. Gosto mesmo é de pilotar", relata.

<GALERIA ID=19903/>

adblock ativo