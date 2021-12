Mobi quer ser líder no Brasil

Líder na última década na venda de carros de passeio, a Fiat teve que perder fatias do mercado para atualizar seus veículos. Lançado em abril deste ano, o hatch Mobi já chegou com motor defasado – 1.0 16V – ante os rivais (VW up! e Nissan March) com tecnologia de três cilindros. Seis meses após, reconheceu o grave erro e lançou a versão Mobi Drive, no Salão do Automóvel de São Paulo.

Enfim, o Mobi está no páreo e quer ser líder no segmento de hatches pequenos. A configuração com o novo motor Firefly 1.0, de três cilindros e de 77 cavalos e 10,9 kgfm de torque (3.250 rpm) com etanol, é para complementar a gama de opções do compacto, que tem também o propulsor flex 1.0 16V. O Firefly é o mesmo motor que já equipa o irmão Uno.

Assim, o Mobi fica mais longe do posto para abastecer. De acordo com dados do fabricante, a média é de 16 km/litro na área urbana. O Mobi Drive 1.0 Firefly (3-cil) sai por R$ 39.870 e traz bons equipamentos. O Mobi Drive tem direção elétrica (função City, que deixa a assistência mais leve em manobras) e tela de LCD no painel.

Opcionais

O Mobi Drive ganha o pacote opcional Live On (R$ 4.650), dando assim a possibilidade de usar o smartphone acoplado ao console para deixar a central multimídia conectada aos diversões aplicativos (Facebook, WhatsApp e Waze), funções e sistema Bluetooth.

Há ainda entradas USB e auxiliar no console, além de retrovisor direito com função tilt-down (rebatimento do espelho em manobras), sensor de estacionamento traseiro e volante multifuncional.

O hatch de entrada da Fiat ficou mais atrativo assim. Entre os itens dispostos estão os faróis de neblina e rodas de liga-leve aro 14. Há o rádio Connect (R$ 4.500) como opcional.

De série, o Mobi drive vem com ar-condicionado, chave canivete com telecomando, vidros elétricos nas portas dianteiras e trava elétrica nas quatro portas com função one touch e antiesmagamento. Tem limpador, lavador e desembaçador do vidro traseiro, abertura interna da tampa do tanque de combustível e do porta-malas, volante com regulagem de altura. Na parte de segurança, os cintos de segurança dianteiros têm regulagem de altura, banco traseiro bipartido, cargo box, lane change, ESS, sinalização de frenagem de emergência e pneus "superverde".

O jornalista viajou a convite da Fiat do Brasil

