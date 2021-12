Mobi ganha versão automática

Ao completar um ano de vida no mercado nacional, o Fiat Mobi vira referência em dois quesitos: é o modelo com motor 1.0 mais econômico na cidade e também o mais barato entre os zero-quilômetro que dispensam o pedal da embreagem. Quem responde pelas novas conquistas do compacto é a versão GSR, que chega por R$ 44.780.

Quanto ao consumo, a Fiat se baseia em testes do Inmetro, que registraram, no ciclo urbano, 14 km/l de gasolina e 9,8 km/l de etanol. Na estrada, o Mobi GSR fez 15,9 km/l e 11,1 km/l com gasolina e etanol, respectivamente. As provas do Inmetro, contudo, ainda não foram divulgadas. Consultada, a assessoria da entidade disse que a previsão é soltar uma atualização da tabela do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) no próximo mês.

Depois do Mobi GSR, o carro sem pedal de embreagem mais barato é o Volkswagen Up I-Motion, vendido por R$ 48.365.

Segundo a Fiat, o novo câmbio GSR-Comfort só pode ser acoplado ao novo motor 1.0 de três cilindros da marca, o Firefly. Ou seja, Uno e futuros modelos com esse propulsor receberão a nova transmissão, enquanto o Dualogic – que é a base mecânica para o GSR – continua em linha em outros modelos, como Strada e 500, por exemplo.

Do câmbio Dualogic, o GSR mantém as funções "Creeping", que simula uma transmissão automática convencional ao deslocar o carro sutilmente quando o freio é liberado, e a "Auto-up Shift Abort", que entende que o motorista precisa de desempenho e segura a troca de marcha.

Em relação à versão Drive, o GSR custa R$ 4.130 a mais, que incluem, além do câmbio automatizado, borboletas atrás do volante para trocas manuais e computador de bordo exibido em tela TFT.

Primeiras impressões

Rodar com o Mobi GSR pela cidade significa dirigir um carro mais suave nas trocas em comparação aos que são equipados com o Dualogic, famoso pelos "vácuos" entre uma passagem e outra de marcha. Desenvolvido especialmente para casar com o motor Firefly, o GSR é mais suave.

Contudo, ainda não é possível compará-lo com um automático convencional. Executivos da Fiat – e de outras marcas que usam transmissões automatizadas – fazem a seguinte analogia para explicar as inúmeras atualizações: o câmbio é como uma caixa que vai recebendo mais informações; quanto mais cheia fica, melhor funciona. Ao que parece, essa caixa já está lotada.

A melhor maneira para lidar com o câmbio é tomar para si as trocas, e a cada passagem de marcha aliviar o pé do acelerador. Aí o Mobi GSR agrada mais e deixa evidente o bom comportamento do motor 1.0 de até 77 cv, que, aliado ao baixo peso do veículo (965 kg), faz o compacto andar bem bebendo pouco: no "anda e para" da cidade, a média com gasolina não baixou de 11 km/l.

