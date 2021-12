Mobi Drive entra na era da economia

A Fiat apresentou a inédita versão Mobi Drive com o tão desejado motor 1.0 de três cilindros. Depois de reconhecer que errou ao lançar o hatch com propulsor 1.0 flex 16V, a marca italiana garantiu o reforço mecânico no Mobi Drive. Porém, o hatch continua sendo ofertado com motor 1.0 16V nas demais configurações, com exceção da Mobi Drive.

O Mobi Drive vem com o novo motor Firefly 1.0, de três cilindros e de 77 cavalos de potência e 10,9 kgfm de torque (3.250 rpm) com etanol, o mesmo que equipa o irmão maior Uno. A Fiat informa que o Mobi Drive tem consumo médio na faixa dos 16 km/litro. Com o motor 1.0 Firefly, o hatch sai por R$ 39.870 e vem com direção elétrica (inclui a função City, que deixa a assistência mais leve em ma nobras) e tela de LCD no quadro de instrumentos.

O Mobi Drive tem a opção do pacote opcional Live On ( R$ 4.650), com possibilidade de usar o smartphone acoplado ao console para deixar a central multimídia conectada aos diversões aplicativos (Facebook, Whatsapp e Waze), funções e sistema Bluetooth. O hatch tem ainda entradas USB e auxiliar no console, retrovisor direito com função tilt-down (rebatimento do espelho em manobras), sensor de estacionamento traseiro e volante multifuncional.

A Fiat oferece faróis de neblina e rodas de liga leve aro 14. Há o rádio Connect (R$ 4.500) como opcional também. De série, o Mobi drive vem com ar-condicionado, chave canivete com telecomando, vidros elétricos nas portas dianteiras e trava elétrica nas quatro portas com função one touch e antiesmagamento. Traz limpador, lavador e desembaçador do vidro traseiro, abertura interna da tampa do tanque de combustível e do porta-malas, volante com regulagem de altura. Na segurança, os cintos de segurança dianteiros têm regulagem de altura, banco traseiro bipartido, cargo box, lane change, ESS, sinalização de frenagem de emergência e pneus “superverde”.