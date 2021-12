Mobi Drive anda bem na cidade

A Fiat reconheceu o erro ao lançar o Mobi em abril do ano passado sem o tão esperado motor tricilíndrico. No fim do ano passado, apresentou o Mobi Drive. Esta versão é a que vem equipada com motor 1.0 Firefly flex, de tecnologia com três cilindros e de 77 cavalos de potência e 10,9 kgfm a 3.250 rpm, acoplado ao câmbio manual de cinco marchas (há ainda a opção da transmissão automatizada Dualogic.

Custando R$ 39.870, o hatch Mobi Drive entra no rumo para brigar com Volkswagen up! e Nissan March. A Fiat tem um motor que funciona em sintonia com a nova direção elétrica assistida. Esta versão vem com a função City, que deixa a assistência mais leve em manobras, e tela de LCD no quadro de instrumentos.

A Fiat equipa o Mobi Drive com faróis de neblina e rodas de liga leve aro 14. Há o rádio Connect (R$ 4.500) como opcional também. De série, o Mobi Drive vem com ar-condicionado, chave canivete com telecomando, vidros elétricos nas portas dianteiras e trava elétrica nas quatro portas com função one touch e antiesmagamento. Traz limpador, lavador e desembaçador do vidro traseiro, abertura interna da tampa do tanque de combustível e do porta-malas e volante com regulagem de altura. Tem cargo box, lane change, sinalização de frenagem de emergência e pneus "superverde".

