Moan é novo presidente da poderosa Anfavea brasileira

Luiz Moan Yakibu Júnior é o novo presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). Usando a base das ações de Cledorvino Belini na gestão 2010/2013, Luiz Moan tem planos ousados para o triênio 2013/2016 no Brasil. Além de fortalecer ainda mais o setor automotivo - que hoje representa 23% do Produto Interno Bruto da indústria brasileira -, o novo presidente da toda-poderosa Anfavea pretende estimular os fabricantes a investirem ainda mais na capacidade produtiva no País.



Em sua pose realizada na noite desta segunda-feira no Clube Monte Líbano, em São Paulo, o economista Luiz Moan, que é diretor de assuntos corporativos da General Motors do Brasil e atua há mais de 30 anos no setor automotivo, foca quatro grandes metas e desafios: mercado interno, capacidade de produção, exportação e incentivos ao segmento de máquinas agrícolas. Moan afirmou que "quem quiser vender veículos no Brasil, deve produzir carros no País". Assim, reforça ainda mais o Programa Inovar Auto, o regime automotivo que estimula investimentos no desenvolvimento de tecnologia e produção de veículos por fabricantes instaladas no Brasil.

Mercado interno

O Brasil hoje é o 7º maior produtor de veículos do mundo e ocupa a 4ª posição no ranking das vendas. Em 2012, as vendas brasileiras atingiram a marca de 3,8 milhões de unidades e, de acordo com o novo presidente Luiz Moan, o mercado nacional pode, em um curto espaço de tempo, ultrapassar a marca de 5 milhões de unidades. Segundo levantamentos da Anfavea, o Brasil tem hoje 28 companhias e 55 fábricas em 39 municípios de 9 estados. Sua capacidade produtiva é de 4,5 milhões de unidades e, com a instalação de novas plantas de produção de fabricantes que aderiram ao Inovar Auto, pode chegar a 5,6 milhões de unidades até 2017.

Investimentos

O Programa Inovar Auto é uma herança da gestão de Belini à frente da Anfavea. Segundo Moan, haverá um volume de investimentos na ordem de R$ 60 bilhões no triênio 2013/2016. Com a chegada de novos fabricantes, o Brasil poderá resolver o grande entrave da exportação de veículos "brasileiros" para outros mercados. A meta é atingir o envio de um milhão de unidades de veículos produzidos aqui para "clientes externos". "O Brasil precisa garantir investimentos para o crescimento da capacidade produtiva do setor automotivo. No ano passado, exportamos 420 mil unidades. Em 2005, as exportações eram de 900 mil veículos", recorda ele, dizendo que as vendas internas devem crescer como, também, as vendas para o mercado externo.

Inovação

A matriz energética da indústria automotivo brasileira está pautada na tecnologia dos motores flex. Segundo o novo presidente da Anfavea, Luiz Moan, as fabricantes devem ampliar seus programas de sustentabilidade e desenvolvimento de tecnologias limpas. "Precisamos reforçar e melhorar a mobilidade nos grandes centros sem esquecer que o crescimento deve estar aliado aos cuidados com o meio ambiente. A Anfavea sabe que é parte dos problemas do meio ambiente, mas sabe também que é a solução para melhorar a sustentabilidade e a mobilidade nas grandes cidades".

