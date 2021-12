Mitsubishi renova sua picape L200 na briga entre as médias

Em um segmento no qual os rivais têm características semelhantes, equipamentos equivalentes e relações custo-benefício parecidas, a escolha por um deles acaba por ficar mesmo nos detalhes. E é nisso em que a montadora japonesa Mitsubishi aposta suas fichas na renovada picape média All New L200 Triton Sport 2017.

O utilitário, lançado na semana passada, chega às lojas no início de outubro em sua quinta geração (quarta no Brasil) com melhorias na parte off-road, tecnologia, performance na pista, robustez, segurança e conforto, além de nova carroceria e design. Produzida em Catalão, em Goiás, a picape tem três versões: L200 Triton Sport HPE Top (R$ 174.990), HPE (R$ 164.990) e GLS (R$ 131.990). A última é a única com câmbio manual (seis marchas). As outras versões têm câmbio automático de cinco marchas, com aletas no volante.

Em todas, o restante do conjunto mecânico é igual e adota o motor 2.4 turbodiesel, feito em alumínio (novidade entre as picapes e 30 kg mais leve), com 190 cv e 43,9 kgf.m de torque. Aliado a ele está o sistema Mivec, que é capaz de entregar alto torque em baixas rotações e muita potência em regimes elevados, o que melhora o desempenho em terrenos mais crus e agressivos.

A marca resolveu manter o modelo antigo, que segue em linha sem o sobrenome "Sport", e é vendida por valores que começam em R$ 91.990 (2.4 Outdoor flex manual) e chegam a R$ 146.990 (Savana diesel automática).

Impressões

Cabine ampla e confortável para motorista e passageiros, com maior sensação de profundidade para o banco traseiro graças ao desenho em L. Bancos em couro mais largos e com ajustes elétricos na frente, e sofisticação com os acabamentos Piano Black na versão topo de linha testada pela equipe de Autos, são destaques.

Ainda na cabine, espaço para ferramentas atrás do banco traseiro, 16 porta-objetos e 11 luzes de cortesia, além do porta-óculos no console de teto.

O utilitário chega às lojas no início de outubro (Foto: Murilo Mattos | Mitsubishi | Divulgação)

A picape vem equipada com ar-condicionado dual zone, multimídia com tela de 7", botão Start/Stop para partida sem chave, câmera de ré e sensores de chuva, de luminosidade e de estacionamento. Além disso, o veículo conta com controle de tração e estabilidade ATSC, além dos HSA (Hill Start Assist), assistente de partida em rampa, HDC (Hill Descent Control) e TSA (Trailer Stability Assist), que estabiliza o conjunto trailer/veículo quando serpenteado. O sistema de freios tem ABS, EBD, BAS.

Uma das novidades é o dissipador de água para alagamento. Com esse sistema, a água não é projetada para o para-brisa - o que atrapalha a visão do motorista -, sendo lançada para as laterais.

No test drive, rodou bem na estrada com torque suficiente para ultrapassagens e curvas com segurança e estabilidade. Fora da estrada, no barro e com obstáculos, passou fácil com o uso do sistema de tração com 4x2, 4x4 (pisos escorregadios), 4x4 com bloqueio do diferencial central (para cascalho, areia, terra e lama) e ainda 4x4 reduzida (para encarar atoleiros e áreas alagadas). Todos os comandos são facilmente acionados por meio de um seletor no console central.

Mas, se o assunto é agilidade, o grande diferencial é o raio de giro de apenas 5,9 m, que facilita bastante as manobras.

*O jornalista viajou a convite da Mitsubishi Motors

