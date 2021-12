Mitsubishi Outlander ganha versão Comfort 2.0 de 7 lugares

A Mitsubishi Outlander lança a nova versão Comfort. O nome ressalta o conforto da configuração que agora tem sete lugares e se tornou a mais bem equipada. Com preço de R$ 142.990, o modelo tem motor 2.0 a gasolina de 160 cv e câmbio automático CVT com opção de trocas por borboletas atrás do volante.

A lista de itens de série começa com a central multimídia com tela de 7 polegadas e integração com Apple CarPlay e Android Auto. E pra quem valoriza um som de qualidade, o sistema Premium Sound traz um subwoofer, que reforça os tons graves no habitáculo. A tampa do porta-malas tem acionamento elétrico e ele conta com partida e abertura das portas sem chave (Keyless). Além disso, o crossover tem rodas de 18 polegadas, bancos e volante revestidos de couro, teto solar elétrico com fechamento automático, banco do motorista com ajuste elétrico, retrovisor antiofuscante, ar-condicionado digital de duas zonas, retrovisores com repetidores de seta em LED e rebatimento elétrico, faróis com acendimento automático, sensor de chuva, entre outros itens.

Para ampliar o conforto interno e levar mais gente no passeio, o Outlander Comfort é dotado de bancos rebatíveis que ficam embutidos no assoalho do porta-malas. O compartimento de carga acomoda 798 litros de bagagem (ou 1.625 litros com os bancos rebatidos).

Além dessa versão, o Outlander conta com outras versões:

Outlander 2.0 – R$ 135.990,00

Outlander 2.0 Comfort – R$ 142.990,00

Outlander 3.0 V6 Full Tecnology Pack – R$ 175.990,00

Outlander 2.2 Diesel – R$ 181.990,00

Outlander 2.2 Diesel Full Tecnology Pack – R$ 199.990,00

