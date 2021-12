Mitsubishi mostra nova dianteira da L200 na Tailândia

Em vídeo apresentado na Tailândia, a Mitsubishi divulgou hoje um teaser onde é revelada a nova dianteira da L200 2019. o O modelo está programado para ser apresentado no próximo dia 9 para o mercado asiático. A picape da montadora japonesa acompanha a tendência mundial que a Mitsubishi chama de Dynamic Shield, presente em todos os modelos.

Na projeção é possível ver os faróis afilados na parte superior interligados à grande grade frontal cromada, já presente em modelos como Eclipse Cross, lançado recentemente e o Outlander, carro chefe da marca no Brasil.

A L200 é vendida em quatro versões no mercado brasileiro, L200 Triton Sport GLX de R$ 129.990, L200 Triton Sport Diesel GLS AT de R$ 139.990, L200 Triton Sport HPE de R$ 157.990 e L200 Triton Sport HPE-S de R$ 177.990.

As versões L200 Triton Sport GLX e L200 Triton Sport Diesel GLS AT, são comercializadas com motor 2.4L Diesel com 190cv. Já as versões HPE e HPE-S com um motor MIVEC 2.4L Diesel com 190cv.

Neste ano, a montadora ainda apresentou um novo visual para as versões HPE e HPE-S.

As mudanças serão mundiais, mas ainda não tem data confirmada para a chegada do modelo no Brasil.

adblock ativo