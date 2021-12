Mitsubishi Lancer estreia linha 2018

A linha 2018 do Mitsubishi Lancer nacional chega ao mercado nacional em duas versões: HL de R$ 75 mil e HL-T de R$ 80 mil. Há, ainda, uma opção para pessoas com deficiência (PCD), que parte de R$ 67.423.

O Lancer de entrada traz como itens de série: ar-condicionado automático, central multimídia, volante multifuncional, aletas para trocas de marchas, ajuste de altura do banco do motorista e sensor de acendimento dos faróis e de chuva.

Já a versão mais cara tem como diferenciais central multimídia mais moderna, com Apple CarPlay e Android Auto, controle de velocidade de cruzeiro, spoiler traseiro, ponteiras cromadas de escapamento e rodas de 18 polegadas. Os R$ 5 mil cobrados a mais até são justificados pela quantidade de itens no pacote que só a versão topo tem, mas os sistemas de conectividade e o controle de velocidade poderiam estar presentes em todas as versões, como já acontece em carros mais baratos.

Sob o capô, o Lancer é equipado com motor quatro cilindros 2.0 a gasolina, produzido na fábrica de motores da Mitsubishi Motors em Catalão (GO), que entregam 160 CV de potência e 20 kgf.m de torque, acoplado ao câmbio automático CVT, com opção de trocas de marchas sequencias por meio de seletores no volante.

Esse conjunto é capaz de acelerar os 1.310 kg do Lancer de 0 a 100 Km/h em 10,7 segundos, para atingir uma velocidade máxima de 198 Km/h. O consumo, segundo o INMETRO, é de 10,2 Km/l de gasolina em cidade, e 11,7 Km/l em estrada - números que lhe rendem nota "C".

