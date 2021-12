Mitsubishi L200 Triton ganha série especial

Restrita a apenas 300 unidades, a Mitsubishi lançou uma série especial para a L200 Triton. Batizada de Chrome Edition, ela tem preço sugerido de R$ 87.990, o que dá uma diferença de R$ 4.500 para a versão HLS. A nova série da montadora japonesa possui de série: capota marítima , protetor de caçamba e kit multimídia. Este último, por sua vez, recebeu tela sensível ao toque de 7 polegadas e possui CD player, entrada auxiliar e USB com interface para iPod, MP3, sistema Bluetooth e rádio AM/FM.



A Chrome Edition esbanja ainda um novo para-choque e grade, integrados ao moderno conjunto óptico. Os espelhos retrovisores agora são cromados com luz indicadora em led e tem rebatimento elétrico. Os novos faróis de neblina completam o visual. Externamente, ainda há outras mudanças. O selo "Chrome Edition" está presente na tampa traseira. A moldura e maçaneta da tampa da caçamba são pintadas da cor do veículo.





As novas rodas são de liga leve são aro 17" com pneus 265/65 R17. O raio de giro, de apenas 5,7 metros, facilita as manobras.A L200 Triton HLS Chrome Edition tem 5.115 mm de comprimento, 1.800 mm de largura, 1.780 mm de altura e entre eixos de 3.000 mm.



Sua base é a versão HLS e vem equipada com o motor 2.4 flex de 4 cilindros e 16 válvulas. De acordo com a empresa, rende 142 cavalos de potência máxima a 5.000 e 22 kgfm de torque a 5.000 rpm, trabalhando em conjunto com câmbio manual de 5 marchas. A tração é 4x4 e as suspensões possuem sistema para reduzir o balanço da cabine.



*O jornalista viajou a convite da montadora

adblock ativo