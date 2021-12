Mitsubishi convoca recall da L200 Triton

A Mitsubishi do Brasil convoca os donos de veículos modelo L200 Triton, ano/modelo 2007-2013, a comparecerem à concessionária da marca a partir desta quinta-feira, 4, para instalação de nova fechadura do capô. A medida, de acordo com a montadora, é uma forma de evitar que, "em condições severas de uso", haja abertura involuntária do compartimento, "dificultando a visibilidade do condutor, possibilitando o risco de colisão, podendo gerar danos físicos e/ou materiais aos ocupantes e terceiros".

adblock ativo