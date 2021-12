Nesta segunda-feira, 21 de agosto, acontece o eclipse solar que será totalmente visível nos Estados Unidos e parcialmente na América Central, norte da América do Sul e Europa. Os brasileiros desfrutarão de até 40% de escurecimento do disco solar em algumas áreas das regiões Norte e Nordeste. Aproveitando a oportunidade do fenômeno astronômico, a equipe de marketing da Mitsubishi não brincou em serviço e usou a situção para anunciar ao vivo pelo Facebook o novo Eclipse Cross que chega ao mercado em 2018 e já está confirmado para o Brasil.

O modelo foi revelado em março deste ano no Salão de Genebra e traz o mesmo nome usado pela marca em um cupê dos anos de 1990 e 2000. Agora, o modelo retorna como um SUV de porte médio posicionado entre o ASX e o Outlander.

O Eclipse Cross se destaca pelo visual que traz elementos da nova linguagem visual da marca, com linha fortes na carroceria e teto baixo com queda suave. O vidro traseiro é inclinado e é dividido pelas lanternas. A dianteira traz elementos semelhantes ao irmão mais velho Outlander.

Na Europa, o modelo é equipado com motor 1.5 quatro cilindros turbo a gasolina acoplado ao câmbio CVT, ou um 2.2 turbo diesel com câmbio automático de oito velocidades. No Brasil, ele poderá utilizar o 2.0 flex de 170 cv do ASX ou o 2.2 turbo diesel de 165 cv do Outlander.

Lhays Feliciano Mitsubishi aproveita o eclipse do sol para lançar seu novo SUV

adblock ativo