MItsubishi apresenta linha 2016 do Lancer e nova versão HLE

A partir deste mês, as concessionárias da Mitsubish Motors passam a oferecer a linha 2016 do novo Lancer. Com alterações em seu valor, o modelo é sugerido por preço a partir de R$ 68.900, tabela que chega aos R$ 89.490 com a configuração GT. A grande novidade da marca fica por conta da nova versão intermediária, a HLE. Esta, por sua vez, diferencia-se das demais pelo pacote de equipamentos.

Estimado em R$ 85.490, o Lancer HLE incorpora teto solar, borboletas atrás do volante, bancos em couro e um pacote de segurança mais completo, com nove airbags (dois frontais, dois laterais, quatro de cortina e um de joelho). O sistema multimídia possui tela sensível ao toque de 7 polegadas e tem também função de sistema de som, Bluetooth, reprodutor de vídeo, GPS e tem entrada USB e auxiliar.

"A Mitsubishi Motors já atende o cliente que quer um sedan mais esportivo. Agora estamos lançando a versão HLE para quem busca mais conforto, mas sempre mantendo nosso foco na qualidade, segurança e em um ótimo custo benefício", garante Robert Rittscher, presidente da Mitsubishi Motors do Brasil.

Todas as versões da linha 2016 do Lancer são equipadas com motor MIVEC 2.0 a gasolina, de 160 cv e 20,1 kgfm de torque, que pode ser associado à caixa manual de cinco marchas ou ao câmbio CVT, que simula 6 velocidades. Além disso, desde a versão de entrada com câmbio manual, de R$ 68.990, o carro oferece também direção hidráulica, ar-condicionado digital, trio elétrico, sistema de som integrado, sensores de chuva e crepuscular, volante multifuncional e piloto automático.



Ao todo, além da nova opção HLE, a linha Lancer é oferecida nas versões GT e HL, com câmbio automático CVT de seis velocidades, e MT, com câmbio manual de cinco marchas. São oito cores disponíveis : Alpino White, Cool Silver, Rhodium Silver, Londrino Gray, Ônix Black, Mônaco Red, Barroco Brown, Floresta Green. O veículo tem três anos de garantia sem limite de quilometragem e a MitRevisão com preço fixo.

