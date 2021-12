Mistérios cercam o novo Tiguan

Mesmo com lançamento previsto para setembro, no Salão de Frankfurt, a Volkswagen tenta esconder o novo Tiguan ao máximo. Segundo a montadora alemã, o estilo do novo carro é completamente diferente do atual, mais agressivo e com dimensões maiores do que o atual.

Além disso, o SUV compacto terá seu peso reduzido de forma significativa. O novo modelo será lançado em três carroçarias distintas. Assim, além da versão convencional de cinco portas para cinco ocupantes, terá uma versão com linhas de um coupé de cinco portas e outra longa para transportar sete passageiros.

A nova geração do crossover será feita sobre a plataforma modular MQB, a mesma do Volkswagen Golf. Porém, pouco se sabe sobre os motores do carro. O modelo começa a ser produzido em 2016 e tem previsão de chegar ao mercado norte-americano e aos países da América do Sul, como o Brasil, em 2017

