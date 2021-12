Miniaturas de gente grande

"O que difere os homens dos meninos é o tamanho dos seus brinquedos", diz uma frase muito popular entre os fãs de automóveis, com uma ou outra variação. No mundo das miniaturas, há novidades que chegam a custar o preço de um carro de verdade, mas oferecem tantos detalhes fiéis ao modelo original que fica difícil chamar uma peça dessas de brinquedo. Diante do Bugatti Chiron, um dos superesportivos mais desejados do mundo, com seu motor W16 de 1.500 cv, há um abismo entre os US$ 3 milhões pedidos pelo carro e uma singela miniatura. A Lego criou um kit bem fiel ao modelo, mas também ao estilo da famosa marca de brinquedos, ao custo de US$ 350, ou R$ 1.305. O pequeno Chiron, em escala 1/8, de montar, tem faróis em LED funcionais, porta-malas com uma maleta, número de série e o motor W16 com pistões e bielas que se movimentam, além do câmbio sincronizado ao conjunto. Não há sistema de combustão, mas, para engenheiros aprendizes, as 3.599 peças são um desafio intrigante.

Modelos

A Salvat, que aposta no colecionismo há um bom tempo, lançou no mercado a picape Ford F100 na escala 1/36, impressionantes 60 cm, e detalhes como o motor Ford V8 com acabamento metalizado, portas e janelas com todos os mecanismos de funcionamento tal qual a utilitária de verdade, painel com velocímetro horizontal e coluna de direção com câmbio embutido. Para comprar, é preciso assinar o pacote de publicações com 110 edições ao preço final de R$ 4.877,16, valor suficiente para comprar um automóvel usado, como um Gol ou Fiat Uno dos anos 1990.

Pequeno Ford F100 tem 60 cm de comprimento e motor V8 detalhado com acabamento metalizado

Se o leitor considera o preço alto demais para a F100, a Amalgama Fine Model Cars é uma fabricante britânica que oferece miniaturas com alto nível de detalhamento de modelos esportivos. É o caso da McLaren P1 GTR, que usa arquivos fornecidos em CAD pelos próprios fabricantes. Detalhes como faróis que se acendem, fones de ouvido que funcionam, bancos ajustáveis, entre outros controles, impressionam pela qualidade. Mesmo sem o ruído característico do motor, há itens como alumínio e fibra de carbono, além dos freios e sistema elétrico devidamente reproduzidos, dupla vedação das portas e emblemas licenciados pela McLaren. Custa cerca de R$ 29 mil, valor suficiente para comprar quase um Fiat Mobi ou Renault Kwid, por exemplo.

Mas nem sempre o detalhamento atrai compradores, mas sim a raridade do modelo em questão. No mundo dos pequenos, com escala 1:64, os Matchbox (ou caixa de fósforos do inglês), fabricados pela inglesa Lesney, conquistam fãs há décadas. Sua fabricação começou nos anos 1950. O Mercury Cougar de 1967, que usava a primeira base do Mustang, tinha curiosidades como o lançamento de cores que depois seriam oferecidas no mercado, bem como o interior, idêntico ao carro das concessionárias. Abrem-se portas e capô, e as rodas também trazem o desenho das antigas calotas de metal. Um modelo como esse é avaliado por colecionadores em US$ 11 mil, ou R$ 41 mil, valor suficiente para comprar um Volkswagen Up duas portas.

Há ainda os Matchbox (ou caixa de fósforo em inglês) com carros ainda menores, na escala 1:64

