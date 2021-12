Mini lança nova geração do Cabrio

O Mini Cabrio chega em versão única por R$ 164.950 no Brasil. O modelo conversível da marca inglesa tem uma capota de lona com acionamento elétrico para garantir o estilo. O Mini Cooper S Cabrio entra na briga com os descapotáveis (Audi TT, BMW Z4, Chevrolet Camaro, entre outros). Sob o capô, a nova geração do Cabrio traz o motor 2.0 Twinpower turbo, de 192 cavalos e 280 Nm de torque, auxiliado pela transmissão automática Septronic de seis velocidades.

O conversível vem com teto retrátil que pode ser baixo em apenas 18 segundos - em velocidade de até 30 km/hora. O modelo tem sistema que deixa o teto aberto pela metade, podendo ser acionado a qualquer velocidade.Para tanto, a engenharia da Mini fez reforços estruturais para garantir a segurança.

O Mini Cooper S Cabrio cresceu. Agora, chega maior com 3, 85 metros de comprimento - são 127 mm maior, podendo ser de 5 kg a 10 kg mais leve, a depender dos equipamentos dispostos no veículo. Tem inéditas luzes de full LED, capô mais alto e vincado, para-choques maiores, faróis arredondados e lanternas que valorizam a traseira e o design da tampa do porta-malas - que transporta até 160 litros.



O Mini Cabrio exibe a letra S - mostrando sua esportividade e, também, toda sua exclusividade. São 13 opções de cor, incluindo ai a inédita verde caribbean aqua, e acabamento interno variado. Seguindo a tendência mundial da conectividade, o multimídia tem uma tela de LCD de 8,8 polegadas de alta definição com sistema de navegação integrada com mapas em 3D e um painel de instrumentos bem estiloso com mostradores arredondados ao bom estilo dos carros Mini.

O motorista tem tudo sobre controle e ganha um apoio extra por meio do head-up-display, que exibe informações à frente - como velocidade, nível de combustível, temperatura externa, além dos dados de orientação do navegador GPS - no para-brisa. Outro ponto de destaque é o sistema de som Hi Fi Harman/Kardon que conta com 12 alto-falantes e tem 410 watts de potência.

Fugindo da regra, a Mini oferece quatro airbags - geralmente são seis bolsas de proteçãonos carros da marca inglesa -, já que não há o teto rígido no conversível. O modelo ganhou sistema de proteção de capotamento com atuadores conectados automaticamente aos dispositivos de segurança. Para criança, há os exigidos pontos de fixação para assentos infantis Isofix.

O pacote da versão S Cabrio é extenso e traz itens de tecnologias e segurança, como direção assistida Servotronic, controles dinâmicos de estabilidade e tração, controles de velocidade cruzeiro, suspensão adaptativa, câmera de ré, sensores de estacionamento traseiro, de chuva e crepuscular. Destaque para o sistema de conduçãoo MINI Driving Modes, com modos de condução - Green (econômico), Sport (esportivo) e balenceado/misto (MID), literalmente uma mão na roda para garantir o bem-estar ao dirigir no conversível da marca inglesa.

*O jornalista viajou a convite da Mini do Brasil

