Mini John Cooper Works Countryman chega ao Brasil

A segunda geração do Mini John Cooper Works Countryman está confirmada para chegar às lojas do Brasil ainda este ano. A versão mais potente ainda não tem preço confirmado.

Visualmente, o carro ganhou nova grade frontal, para-choques e lanternas traseiras. A tampa do porta-malas traz a placa do veículo. Tudo sem perder o estilo de SUV do modelo. O apelo esportivo está presente nos detalhes em vermelho por dentro e por fora e nas peças aerodinâmicas, além das rodas de 18 polegadas e dos freios Brembo.

Essa geração ficou maior, com mais 17 cm no comprimento, 3 cm na largura e 7,5 cm no entre-eixos, o que também permite mais espaço interno. As medidas ficaram em 4,29 m de comprimento, 1,82 m de largura e 1,55 m de altura. O porta-malas tem capacidade para 450 litros, chegando a 1.390 litros com o banco traseiro rebatido.

Sob o capô está o motor 2.0 de quatro cilindros TwinPower Turbo, que entrega 231 cavalos de potência e 35,6 kgfm de torque a partir de 1.450 rpm. O câmbio é automático de oito marchas e a tração é integral (ALL4).

Entre os itens de série do Countryman John Cooper Works estão sistema de modos de condução (Green, Sport e Mid), bancos esportivos, controlador de velocidade, rodas de 19 polegadas, head up display (visor que projeta informações na altura da visão do motorista), teto solar panorâmico elétrico e sistema de som Harman/Kardon com tela sensível ao toque de 8,8" com HD interno de 20GB e GPS.

