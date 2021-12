Mini John Cooper Works Countryman ALL4 chega ao Brasil

O MINI John Cooper Works Countryman ALL4 2018 chega ao mercado nacional com preço sugerido de R$ 213.950. O crossover compacto traz sob o capô um motor de quatro cilindros de 2.0 litros turbo, que entrega 231 cv de potência e 35,7 kgfm de torque. O propulsor trabalha em conjunto com uma transmissão automática de oito velocidades. Como indica a sigla ALL4 em seu nome, o modelo é equipado com sistema de tração nas quatro rodas.

Para realçar a pegada esportiva, a marca equipou o Mini com pistões especiais, radiador adicional, sistema de refrigeração ampliado e sistema de escape esportivo, desenvolvido para criar um ronco mais grave. O crossover possui ainda suspensão esportiva, rodas de liga leve exclusivas de 18 polegadas e freios esportivos Brembo.

Há também três modos de condução (Sport, Normal e Econômico). Dependendo do modo escolhido, são alterados a rigidez do pedal do acelerador e da direção, o som do motor, as características do câmbio Steptronic e o controle dinâmico da suspensão.

Por dentro, o MINI John Cooper Works Countryman ALL4 2018 apresenta ambiente orientado para performance com assentos John Cooper Works com apoios de cabeça integrados, painel e teto revestidos em Alcantara, volante esportivo multifuncional com paddle shifts, ajuste eletrônico de amortecimento, ar-condicionado digital automático de duas zonas, câmera de ré, direcionais, luzes de ambiência, teto solar panorâmico e sistema de áudio Harman-Kardon.

Um destaque do veículo é o MINI Find Mate, uma tecnologia capaz de localizar utensílios conectados ao dispositivo, como chaveiros e malas. Além do computador de bordo do veículo, o recurso de localização pode ser utilizado pelo smartphone. O dispositivo emite um sinal sonoro, via conexão Bluetooth, auxiliando o motorista a encontrar o objeto desejado. Se o objeto estiver fora do alcance do Bluetooth, o usuário será direcionado ao local onde a conexão foi detectada pela última vez.

